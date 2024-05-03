Шойгу приготовиться на выход?1
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 3.05.2024, 10:41
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Через пять дней начнется.
Журналисты из кремлевского пула, рассказывая о встрече Путина с его бывшим охранником, а ныне тульским губернатором Дюминым, напоминают, что до 2016 года тот работал замминистра обороны. И курировал ровно те вопросы, что свежезадержанный за взятки Тимур Иванов.
Интересно, Дюмина снова вернут в минобороны на имущественные отношения? Или бери выше, и Шойгу приготовиться на выход?
Инаугурация Путина через 5 дней, сразу следом начнутся отставки и назначения.
Делайте ставки!
Телеграм-канал «СерпомПо»