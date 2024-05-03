Разведка США: Россия платит рекордные 25% бюджета за паранойю Путина 1 3.05.2024, 10:30

4,674

На слушаниях в Конгрессе озвучили интересную информацию.

«Параноидальный страх» российского диктатора Владимира Путина перед якобы попытками Запада «ограничить власть России» привел к расходам примерно 25% государственного бюджета РФ на милитаризацию, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Такие оценки прозвучали во время слушаний в Конгрессе США 2 мая.

Хейнс отметила, что усилия НАТО были направлены на заверения в обратном - что Запад не угрожает России, однако Путин сам собственными решениями ускорил «события, которых пытался избежать». Речь идет о вступлении в НАТО соседней Финляндии и Швеции.

Руководитель разведки уверена, что Путин продолжает верить в существование угрозы для РФ и считает, что увеличение милитаризации «донесет это мнение западной и внутренней аудитории».

Сенатор Ангус Кинг поинтересовался, как можно убедить Путина, что НАТО не является агрессивным блоком и не собирается вторгаться в Россию. По мнению сенатора, российские спецслужбы по своей сути являются «параноидальной организацией».

«Да, я согласна с вами, что с этим связана определенная паранойя, он (Путин, ред.) действительно верит, что безопасность его страны в определенной степени находится под угрозой», - ответила Хейнс.

Стратегические цели российского диктатора, по ее информации, тоже остаются неизменными – он продолжает рассматривать расширение НАТО и поддержку Украины как подтверждение своего убеждения в стремлении США и Европы «ограничить власть России».

Кроме того, Хейнс отметила, что Путин пытается воспользоваться глобальными событиями, такими как обострение конфликта между Израилем и ХАМАС, «чтобы разделить нас с нашими союзниками».

Путин убежден, что внутренние и международные события развиваются в его пользу, рассказала глава Национальной разведки. Она прогнозирует, что агрессивная тактика Москвы будет продолжаться, и война в ближайшее время вряд ли завершится.

Для ее продолжения диктатор готов тратить все больше бюджетных средств. «Путин увеличил расходы на оборону почти до 7% ВВП России, что почти вдвое превышает средний показатель за историю», - сказала Хейнс, добавив, что оборонный бюджет РФ составляет примерно 25% всех федеральных расходов.