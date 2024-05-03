«Белорус платит за половину бензобака россиянина» 3.05.2024, 10:24

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Простая арифметика.

Беларусь занимает второе место в ЕАЭС по дороговизне бензина и четвертое по цене дизельного топлива.

Учитывая огромные убытки белорусски НПЗ, неудивительно, что цены на топливо скоро еще вырастут.

«Несмотря на значительное снижение мощностей нефтепереработки в России, цены на топливо для населения там все еще ниже, чем в Беларуси.

Получается, что каждый белорусский автомобилист платит не только за свой полный бак, но и за половину бака в автомобиле россиянина», — поделился мыслями читатель сайта Charter97.org.

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