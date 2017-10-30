Лучшая пляжница Беларуси: Планирую играть в волейбол, но умею программировать 30.10.2017, 12:50

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Лучшая пара пляжниц из Беларуси рассказала об особенностях своего спорта.

Бронзовые призеры молодежного чемпионата Европы по пляжному волейболу Виктория Секретова и Виктория Шалаевская с нового сезона перейдут во взрослый спорт. В интервью Tut.by будущие специалист по туризму и программист рассказали об опасных спаррингах с мужиками на Минском море и изнурительных тренировках с бразильянками, солнечном ударе во время матча и исключении пляжного волейбола из программы Европейских игр в Минске.

«В четвертьфинале молодежного чемпионата мира получила солнечный удар. После игры меня всю трясло»

В лучшей белорусской паре пляжниц девушки — тезки. Виктория Секретова исполняет роль блокирующей, Виктория Шалаевская — защитница. Секретовой 20 лет, она из Минска. Шалаевская из Молодечно, ей 19.

Одно имя для двоих не мешает девушкам в быту и на тренировках. Они понимают, к кому из них обращается наставник Сергей Данилов, стоит ему только повысить голос.

— Это ведь всегда связано с ошибкой или удачным действием той из нас, которая последней коснулась мяча, — объясняет защитница. — Но оборачиваемся на выкрик тренера все равно вдвоем. Вику Сергей Викторович считает скрытной, поэтому иногда командует: «Вика, рассекреться, в конце-то концов!» А меня подкалывает, вспоминая про то, с каким трудом зачитал мою фамилию диктор на молодежном чемпионате Европы в 2014 году: «Шалалаевска!» Я же предпочитаю, когда меня называют «Шалви».

Дуэт девушки образовали как раз в 2014-м. В 2015 году они стали четвертыми на чемпионате Европы до 20 лет, а спустя год на аналогичном старте выиграли бронзовые награды. Это были первые для Беларуси медали в истории женского пляжного. Развитие в стране он получил только в 2011-м, хотя еще на Играх в Атланте 1996 года был представлен в программе соревнований.

В 2016 году Секретова и Шалаевская побывали на турнире серии «Большого шлема» в Москве, где сыграли в одном квартете с участниками Игр в Рио-де-Жанейро из Канады, Швейцарии и Бразилии. Кстати, в составе последней команды были действующие чемпионки мира и будущие серебряные призеры Рио-2016 Агата Беднарчук и Барабара Сейшас.

— Агата и Барбара после встречи сказали нашему тренеру: «Сержи, поздравляем! Ваши молодые девчонки хороши». То же он услышал и от бразильских коллег, которые позвали тренироваться вместе после матча с канадками. В нем мы боролись за право выхода из группы. Выиграли у канадок один сет, а в третьем решающем по неопытности отдали победу. Расстроились, но впереди у нас еще было занятие с бразильянками. В нем они видели свою выгоду: собирали на нас досье. Признаться, мы уже выдохлись после разминки, то есть 10-15 минут бега по кругу с разными заданиями, — говорит Шалаевская.

В 2017-м Вика и Вика состязались на первенстве мира до 21 года, где сошли с дистанции на стадии четвертьфинала, финишировав в протоколе пятыми. Исполком федерации волейбола поставил «неуд» за такое выступление.

Девушки удивились.

Им «молодежный мир» запомнился, прежде всего, сложными погодными условиями. Дело в том, что матчи в пляжном волейболе отменяют в редких случаях. Сильный дождь без молний не станет основанием для того, чтобы прервать поединок. Как и испепеляющая жара. С такими погодными условиями белоруски столкнулись в китайском Нанкине, где проходило планетарное первенство.

— Сделаешь одно ускорение, а чувство такое, что играть больше не можешь, задыхаешься, — вспоминает ощущения Шалаевская. — В условиях высокой влажности и высоких температур песок на площадке поливали во время каждого тайм-аута, настолько горячим он был. Во встрече с чешками в 1/8 финала, которая длилась более часа, получила солнечный удар. Когда дошла до туалета после игры, меня стошнило. Очень долго отходила после матча, меня всю трясло.

Принципиальным для белорусской пары является соперничество с россиянками Надеждой Макрогузовой и Светланой Холоминой. Они останавливали белорусок на молодежных чемпионатах Европы и мира в 2015 и 2017 годах в полуфинале и четвертьфинале соответственно. В последний раз белорускам удалось впервые выиграть у заклятых друзей один сет, причем с большим преимуществом — 21:15.

— На фоне злости удалось сделать это, — полагает Шалаевская. — Было много негатива, но не по отношению к соперницам, которые готовятся в хороших условиях — Рио-де-Жанейро, Сочи и Тенерифе, а к той среде, в которой находимся мы. Казалось бы, у нас есть все для того, чтобы вырасти в серьезных игроков: физические данные, талант, мотивация и грамотный тренер. Вопрос лишь в том, как распорядиться возможностью выйти на топ-уровень и закрепиться в элите мирового пляжного волейбола. Пару лет назад об этом не было и речи. Мы были детьми, когда пришли в этот вид спорта.

«Планирую играть в пляжный волейбол, но умею писать на языках программирования»

Секретова и Шалаевская называют друг друга сестрами — настолько они близки, и с улыбкой вспоминают, как в подростковые годы конкурировали в классическом волейболе.

— Частенько встречались в финалах республиканских соревнований, — рассказывает Виктория Шалаевская. — Обе были лидерами своих коллективов, участвовали в церемонии награждения как лучшие игроки команд. Антипатий не испытывали, а, наоборот, восхищались друг другом. Вика была хорошо физически развита и обладала высоким игровым интеллектом. Приятно было соперничать с ней. В тот момент и представить себе не могла, что вместе мы будем выступать за сборную, да еще и в пляжном волейболе. Сейчас Вика — единственный человек, на которого могу всецело положиться. Ведь если мы не будем держаться друг за друга, то вряд ли исполним свои мечты. Они связаны со взрослым чемпионатом мира и Олимпиадой.

— Тренер Сергей Викторович как раз и нашел нас на одном из юношеских первенств, — добавляет блокирующая Вика. — Мы находились на том этапе, когда следовало определиться с будущим в спорте. Лично у меня не было желания заниматься «классикой», а на предложение попробовать себя в пляжном волейболе откликнулась. С тех пор мы пережили много счастливых моментов.

После долгой паузы, в 2017 году, девушки вновь сыграли друг против друга, правда, на уровне университетских соревнований. Секретова, золотая медалистка по итогам среднего образования, представляла БГЭУ, а Шалаевская — БГУИР. Она готовится стать экономистом в сфере программирования.

— Планирую играть в пляжный волейбол, — уточняет Шалаевская. — Тем не менее, как студентка второго курса БГУИР, умею писать на языках программирования C#, Java. Все зачеты и экзамены сдаю сама. В моих интересах учиться чему-то новому, а не идти по простому пути.

Представляя свои университеты, девушки соперничали на групповом этапе межвузовского чемпионата — тут выиграла Шалаевская и ее напарница, и в финале — победа осталась за командой Секретовой.

— Некому было оказать нам достойное сопротивление, — признает Секретова. — Понимали, что сыграем друг с другом в финале. В нем уже наши партнеры-любители между собой выяснили, кто сильнее, так как своими действиями мы практически не могли повлиять на ход поединка. После победы на универсиаде отнесла проректору БГЭУ Кубок, попросила помочь со сдачей экзамена, который пропустила.

Формы тела, как и физическая форма, не заставляют девушек комплексовать, когда они выходят на корт в топике и трусах-слипах. Например, Шалаевская исполняет жим ногами с отягощением в 220 кг. В Instagram она поздравила мужчин с Днем защитника Отечества с помощью видеозаписи, на которой поднимает на тренажере двух мужчин по 95 кг каждый с довеском.

— Сильные бедра позволяют выпрыгивать выше, — объясняет защитница. — Еще моя позиция подразумевает необходимость много бегать, а бегать на земле и на песке не одно и то же. Ноги должны быть хорошо закачены. Вика же должна так укреплять мышцы, чтобы они оставались эластичными. Она подает и бежит под сетку — на блок… Выходит, что в зале я тренируюсь как штангистка, а она — как легкоатлетка.

— Пляжный волейбол ассоциируется с оголенными телами девушек, причудливыми знаками за спиной и в целом атмосферой вечеринки, — признает Шалаевская. — В Беларуси, к сожалению, спортивных баз для проведения турниров мало: они есть в Молодечно, Минске и Мозыре. Стадионы обычно пустуют, но не потому, что белорусских мужчин не привлекают девушки в купальниках. Они просто не знают, где и когда проходят соревнования в пляжном волейболе. Но это вопрос к федерации. Как и то, почему пляжный волейбол исключили из программы вторых Европейских игр, которые пройдут в Минске в 2019 году… Только после выступления на молодежном чемпионате мира узнали, что его не будет на нашей домашней мини-Олимпиаде. Хотя в первом опубликованном списке утвержденных видов спорта наш был. Пережили шок! Как так? Построить четыре корта на базе СОК «Олимпийский» не требовало бы больших затрат. Сами посудите, соревнования по пляжному футболу и пляжному волейболу во всем мире проводятся на одних площадках, и раз футбол на Евроиграх будет, то почему исключили волейбол?

«На Минском море спарринговались с мужиками-любителями. Мне сломали два пальца»

В завершившемся сезоне Виктория Секретова и Виктория Шалаевская впервые завоевали медали на взрослом турнире, пусть речь идет только о категории «сателитт». В мировом рейтинге (FIVB World Ranking) они располагаются на 115-й строчке, что называют «откатом» от завоеванных ранее позиций. В 2015 году они преодолели планку в 1000 баллов. В 2017-м количество заграничных сборов (их заменили тренировки в Минске и Раубичах) и выездов на соревнования сократилось вместе с уменьшением спонсорской помощи.

— Это отразилось на подготовке прямым образом, — считает Шалаевская. — Если в прошлом году у нас было десять турниров, то сейчас просидели в Беларуси семь месяцев, прежде чем поехать на молодежный чемпионат мира. Бегали по лестнице и тренировались в зале, а не на песке. Между последним выходом на старт и чемпионатом имели практически месячную паузу в выступлениях и затем финишировали пятыми на «мире». Согласитесь, разве это не заслуживает внимания? Тем временем наши соперницы по три месяца проводят на сборах кто в Египте, кто в США, кто в Бразилии.

Наш четвертый и пятый турниры в сезоне разделили почти два месяца! В этот период занимались преимущественно на Минском море, спарринговались с мужиками-любителями. А в таких матчах все по-другому. Скорости выше, а нам надо приспосабливаться к тому, с чем можем столкнуться в играх с девушками. Иной раз страдает тело. Так мне сломали два пальца руки, когда пыталась отразить исполненный мужчиной удар. Мяч летел в лицо… Да, теннисистки часто проводят спарринги с мужчинами, но там идет симуляция игры под решение определенных задач. Наши любители — не тренеры, чтобы рассчитать силу удара, подстроиться под возможности представителей слабого пола.

Анализируя последние успехи девушек, Минспорта и федерация волейбола паралелльно разрабатывают учебно-тренировочный план на будущий год. В межсезонье с белорусками хотят играть литовки, польки и чешки. Все зовут на сборы в своих странах. Тренер Секретовой и Шалаевской Сергей Данилов рад такому раскладу и ищет ресурсы для финансирования выездов у частных лиц.

— В следующем сезоне нужно сыграть на как можно большем количестве турниров, чтобы иметь хорошие стартовые позиции во время отбора на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут годом ранее. Высокий рейтинг позволит проходить на топовые соревнования и завоевывать очки, а по-другому завоевать путевку в Токио-2020 не получится, — говорит Шалаевская.

Более всего девушки переживают из-за угрозы перехода от практикующего Данилова, который из детей сделал сбитую команду, к другому тренеру. Вика и Вика готовы поставить на кон карьеру в спорте, только бы наставник остался с ними.