Экономист: Доллар может преодолеть «психологический барьер» 31.10.2017, 11:32

Нынешняя неделя будет достаточно богата на события, которые могут повлиять на курсы валют.

Обзор событий на валютном рынке за минувшую неделю, а также прогноз по курсам на нынешнюю для Myfin.by сделал старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

– На прошлой неделе доллар вырос на 0,94%, евро снизился на 0,61%, российский рубль также подешевел, но совсем незначительно – на 0,05%. В результате корзина подорожала на 0,13%.

На прошлой неделе произошло существенное снижение евро – по итогам заседания Европейского центрального банка. На нем сами процентные ставки не изменились. Было заявлено, что выкуп облигаций с рынка будет продлен как минимум до сентября следующего года. Но при этом объем выкупа снижается с 60 до 30 млрд евро в месяц.

Также на последовавшей после заседания пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что ставки в еврозоне не будут повышаться длительное время после окончания выкупа бумаг с рынка. В целом это было воспринято как заявление о сверхмягкой политике ЕЦБ и о том, что ставка до конца следующего года повышаться точно не будет. В результате евро упал. За неделю пара евро/доллар снизилась с 1,18 до 1,16. Соответственно и на нашем рынке получился рост доллара с падением евро.

Нынешняя неделя будет достаточно богата на события, которые могут повлиять на динамику курсов валют.

Во вторник основной ньюсмейкер – Европа: выходят предварительные данные по ВВП за третий квартал, ожидается что он вырастет в годовом выражении с 2,3% до 2,4%, но при этом в квартальном снизится – с 0,6% до 0,5%. Также выйдут данные по индексу потребительских цен за октябрь. Ожидается, что рост составит 1,4% в годовом исчислении при цели в 2%, а базовый ИПЦ – без учета сезонных компонентов и энергоносителей – и вовсе прибавит только 1,2%.

В среду пройдет заседание Федеральной резервной системы США по процентной ставке и прозвучат комментарии по кредитно-денежной политике. Но эксперты не ожидают здесь никаких изменений, основные решения ФРС будет принимать на следующем заседании, которое состоится в середине декабря.

В четверг выйдут данные по безработице в Германии. Эта статистика интересна, поскольку немецкая экономика – крупнейшая в Европе.

А в пятницу будет опубликована статистика по рынку труда в США – уровню безработицы и количеству новых рабочих мест. Это один из важнейших показателей, на который обращает внимание ФРС при определении своей монетарной политики.

По прогнозу курсов на эту неделю. По инерции продолжится рост доллара и снижение евро. При этом американская валюта к концу недели может находиться в диапазоне 1,97-2,01 рубля, евро – в диапазоне 2,26-2,30, 100 российских рублей – 3,36-3,43.