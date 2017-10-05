Белорусы собрали $5 тысяч для женщины, продающей почку ради ребенка 3 5.10.2017, 14:02

2,376

На деньги от продажи почки Елена Куколь планировала поменять проводку и пол в доме - чтобы от нее отстали органы опеки.

Местные чиновники требуют, чтобы Елена Куколь улучшила свои жилищные условия и угрожают лишением родительских прав, передает «Белсат».

47-летняя жительница деревни Эйгерды (Гродненская область) 25 лет воспитывает сына-инвалида в трудных жизненных условия. Женщина живет на пособие по уходу за ребенком.

23 дня назад на сайте talaka.org команда «Людскія справы» начала сбор средств на ремонт дома Елены.

Большую часть денег (Br 9500) пожертвовал человек, пожелавший не называть его имени.