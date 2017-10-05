закрыть
5 октября 2017, четверг, 15:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусы собрали $5 тысяч для женщины, продающей почку ради ребенка

3
  • 5.10.2017, 14:02
  • 2,376

На деньги от продажи почки Елена Куколь планировала поменять проводку и пол в доме - чтобы от нее отстали органы опеки.

Местные чиновники требуют, чтобы Елена Куколь улучшила свои жилищные условия и угрожают лишением родительских прав, передает «Белсат».

47-летняя жительница деревни Эйгерды (Гродненская область) 25 лет воспитывает сына-инвалида в трудных жизненных условия. Женщина живет на пособие по уходу за ребенком.

23 дня назад на сайте talaka.org команда «Людскія справы» начала сбор средств на ремонт дома Елены.

Большую часть денег (Br 9500) пожертвовал человек, пожелавший не называть его имени.


Мнение

Россия исчезла с радаров
Россия исчезла с радаров Матвей Ганапольский
Черная метка для Лукашенко
Черная метка для Лукашенко Владимир Халип
Максим и «Курск»
Максим и «Курск» Ирина Халип
Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович


Интервью

Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Юрий Хащеватский: Банда ввела оброк
Юрий Хащеватский: Банда ввела оброк
В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка