Витебский автостопщик: В Украине часто водители дают деньги 1 7.10.2017, 18:30

3,056

Влад Грищенков

20-летний автостопщик из Витебска рассказал о своем увлечении.

- Иногда на трассе приходится стоять 3-4 часа, уже опускаются руки, и хочется развернуться и поехать домой. Но, со временем, ты привыкаешь и понимаешь, что бывает неудачный день, не удачное место и менталитет народа тоже играет свою роль, - рассказал сайт gorodvitebsk.by 20-ти летний Влад Грищенков.

Многие люди знают, что такое автостоп и следят за путешествиями таких энтузиастов. А есть те, кто сталкивается с автостопщиками впервые и они не могут понять, как можно поехать одному на большое расстояние и совершенно без денег.

Влад встречал и тех и других, он путешествует автостопом чуть больше года и с уверенность отвечает на вопрос: «Какие качества должны быть у автостопщика»? - «Целеустремленность и сила воли».

Как все начиналось?

- Нам было просто скучно в Витебске, и мы не знали, чем заняться. Мы ехали с другом в автобусе и напротив нас сидели парни, которые говорили про автостоп.

Это была пятница, и мы решили утром в субботу поехать в Минск автостопом. Но уже вечером мы решили, что не хотим ждать утра. Зашли домой собрали вещи – и в путь. Первые 11 км никто не останавливался, мы двигались в сторону Минска, и лишь на развязке остановилась фура, которая подвезла нас до Бегомля. Там нам не пришлось долго ждать, уже через 15 минут остановилась машина, которая привезла нас в Минск.

Сегодня съездить в Минск и обратно (ориентировочно 600 км) автостопом для Влада – обычное дело.

А где спать?

Передвигаясь автостопом, Влад всегда имеет при себе спальный мешок, в котором можно лечь спать. Не редкий случай, когда спать приходится на возвышенностях, в заброшенных зданиях, домах и даже на крышах.

Иногда, через группы в социальных сетях, удается найти места, где можно переночевать.

Витебск – Орел – Курск – Белгород – Харьков – Киев - Витебск

В апреле 2017 года интересным опытом стала поездка в Белгород (800 км от Витебска), в которую молодой человек отправился с друзьями. Город был выбран не случайно. Молодые люди планировали участвовать в соревнованиях по спидкубингу (сбор головоломок на время), а заодно решили прокатиться автостопом. Добравшись до Белгорода, поучаствовав в соревнованиях, молодые люди поехали в Харьков, а оттуда в Киев.

- В Украине часто дают деньги. За эту поездку так вышло, что священник на Lexus дал нам 170 гривен, водитель фуры – 200 гривен и бизнесмен, который посоветовал нам ехать в Украину, - 170 гривен. На эти деньги мы смогли покушать, переночевать в хостеле, купить еды в дорогу домой и посетить музей, - рассказывает Влад.

Витебск – Сочи

Факты:

- 6000 км за три с половиной недели

- 120 автомобилей

- Средняя скорость передвижения - 60 км

По словам Влада, дорога была увлекательной и интересной. Взяв с собой 50 евро, молодой человек отправился в путь. С заездом из Витебска в Минск, он выдвинулся в Сочи. Дорога заняла три дня.

Распространенное мнение, что чаще всего останавливаются на дорогах фуры, молодой человек опроверг. На самом деле это не так.

- Фуры останавливаются редко, но метко. Подвозят обычно на большие расстояния, - говорит Влад. – Максимум, что я проехал на фуре - это 400 км. Проще договориться с ними в местах отдыха, на стоянках. Но не на дороге, где и остановиться им сложно и мы стоим не всегда там, где положено.

Планы

- Летом я хочу поехать в Грузию. Страна, о гостеприимстве которой я много слышал. От Сочи - это порядка 200 км, поэтому думаю – это будет не проблема. За трое суток, надеюсь смогу добраться.

- Я понял, что могу достигать поставленных целей. Сейчас я точно знаю, что при желании – возможно все. Путешествия отразились на моем образовании. У меня появилась цель получить хорошее образование. И в ближайшее время, я планирую получить водительское удостоверение. Ведь, часто водители в дороге спрашивают, могу ли я «порулить», чтобы они немного отдохнули.