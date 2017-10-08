«Тунеядцев» зимой начнут выселять на улицу? 64 8.10.2017, 8:39

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Источник: rta.ru

Свистопляска с декретом №3 закончится для Лукашенко революцией.

Специалисты проанализировали меры, которые могут быть приняты против «тунеядцев» согласно обновленному декрету №3. Самым впечатляющим оказался «отдельный» тариф на услуги ЖКХ: в зимнее время за обогрев безработные будут платить в пять раз больше.

К чему приведет такая «коммунальная сегрегация» в белорусском обществе? На этот и другие вопросы в интервью Charter97.org ответил представитель Белорусского Национального Конгресса Алесь Евсеенко.

- Обновленный декрет №3 поднимает для «тунеядцев» плату за зимнее отопление в пять раз. Как вы оцениваете такой «подарок» от властей накануне наступления холодов?

- Ситуация, которая сложилась у нас в Беларуси, идет в разрез со всякой логикой и человеческой моралью. Вместо того, чтобы помочь людям, поставленным самим же бездарным руководством в трудное положение, власти снова «дерут три шкуры».

Дорожает ведь не только коммуналка – для «тунеядцев» собираются сделать платными и медицинские услуги. И мы не знаем, какие еще «подводные камни» скрыты в обновленном декрете №3.

Я уверен: вся эта свистопляска закончится для Лукашенко социальным взрывом и революцией.

Этот социальный взрыв готовит своими руками сам белорусский режим. Власти нарушили Конституцию: право на труд гарантировано основным законом. Но вместо обеспечения граждан возможностью работать их переводят в «податное сословие» и придумывают новые и новые поборы и отдельные тарифы.

Опять же, по Конституции все равны перед законом. А на практике мы видим, что «есть равные, а есть – ровнейшие». К чиновникам и обитателям Дроздов государство относится иначе, чем к простым гражданам. Для них открыты огромные возможности, чтобы разбогатеть и приумножить свое богатство. А для остальных есть только право платить в казну.

И все это годами копится, один пласт народной ненависти накладывается на другой. Все это недовольство сегрегацией и неравенством в Беларуси формируется в такой огромный снежный ком, что я не позавидую тому, кто окажется на его пути. Социальный взрыв просто предопределен нашей властью. Они скоро пожнут последствия своей «мудрой» политики.

Будут ли люди и дальше терпеть этот беспредел? Скажу точно: нет.

- Как далеко могут зайти власти в исполнении скандального декрета №3? Ведь заплатить за отопление в пятикратном размере для безработного – просто нонсенс.

- Знаете, даже в советское время была норма, которая запрещала выселять в зимнее время на улицу тех граждан, которые не могут или не хотят вовремя оплатить коммуналку.

А в лукашенковской Беларуси это может стать практикой. Потому что у нас, как говорят в народе – «у руля жлобы стоят». «Космонавт» Лукашенко и его люди безнадежно далеки от народа.

Поэтому я не удивлюсь, когда «тунеядцев» начнут выселять зимой на улицу или отключать им отопление в самый разгар морозов. Вероятность этого – очень высокая.

Кто-то наверное подумает, что спасение в том, чтобы переезжать в деревню или на дачи и там зимовать. Но хочу напомнить, что коммуналка для тех, кто не прописан в сельской местности и проживает там, в два-три раза выше, чем для сельчан. Эти «драконовские» поборы уже апробировали на разных группах населения. Бежать некуда – кругом «красные флажки». Гораздо разумнее сплотиться и бороться за свои права и достойную жизнь.

- Вы сказали, что государство по-разному относится к чиновникам и простым гражданам. Повысят ли коммунальные тарифы для владельцев роскошных особняков в Дроздах?

- Думаю, они будут платить по обычному тарифу без всяких его увеличений. О чем можно говорить, если у нас даже нет обычного для развитых стран налога на роскошь?

Как бы наоборот не вышло, что простые люди будут оплачивать часть затрат на коммунальное обслуживание этих особняков. Ведь для нас вводят 100% оплату услуг ЖКХ, а для них – вряд ли введут. Скорее Лукашенко будет еще больше закармливать свою «придворную рать», чтобы сплотить ее возле себя перед опасностью народного взрыва. Рука руку моет.

- Налог на «тунеядцев» стал катализатором протестов весной этого года. Приведет ли к такому же эффекту и обновленная версия декрета №3?

- Самое главное – это то, что Лукашенко в глазах народа перестал быть частью «социального контракта». Он уже просто не выполняет своей функции. Все его рассказы о «социальной стабильности», сравнения с началом 1990-х давно уже потеряли смысл.

Социальный взрыв, который произойдет в Беларуси, будет «революцией на голодный желудок». Любому человеку своя рубашка ближе к телу, а сейчас эта рубашка трещит по швам. У белорусов не осталось другого выхода, кроме спасения себя путем объединения и совместных действий против тех, кто лишил их всяких социальных возможностей.

Это и станет платформой для объединения всех недовольных режимом, а таких людей становится в каждым днем все больше и больше.