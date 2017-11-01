Павел Северинец: Некляев и Статкевич в тюрьме? Ноу мани, мистер Макей!
- 1.11.2017, 15:31
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Политик рассказал, какой должна быть реакция Евросоюза на репрессии в Беларуси.
Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец написал в «Фейсбуке», какой должна быть реакция Евросоюза и мирового сообщества на аресты в Беларуси лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича и Владимира Некляева:
«Народного поэта Владимира Некляева осудили на 10 суток за акцию, в которой он не участвовал.
«Выражение разочарования» - это все, что могут сделать в такой ситуации представители ЕС?
На самом деле, одного твердого слова представителя ЕС Андреа Викторин было бы достаточно, чтобы остановить эту «жэстачайшую либерализацию». Подсказываю. «Некляев анд Статкевич in prison (в тюрьме – ред.)? О'кей. Ноу мани, мистер Макей».