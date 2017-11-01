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Владимира Некляева осудили на 10 суток

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  • 1.11.2017, 13:37
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Фото: svaboda.org

Один из лидеров БНК приговорен к административному аресту за акцию, в которой он не участвовал.

Одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэта и политика Владимира Некляева суд Ленинского района Минска приговорил к 10 суткам административного ареста якобы за «призыв» выйти на Марш рассерженных белорусов 2.0. При этом сам политик а Марше не участвовал.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

«Народного поэта Владимира Некляева осудили на 10 суток за акцию, в которой он не участвовал», - написал Павел Северинец.

Владимира Некляева обвинили по ст. 23.34 КоАП, «дело» рассматривала судья Светлана Метленок.

Напомним, что в течение этого года Владимир Некляев пережил четыре гипертонических криза подряд. Последний из них случился как раз при отбывании 5-суточного ареста в мае, к которому политика присудили за участие в первом Марше рассерженных белорусов.


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