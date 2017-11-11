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Ученые выяснили удивительный факт о мамонтах

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  • 11.11.2017, 14:50
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После анализов ДНК самцов мамонтов ученые выяснили, что они были большими «социофобами».

В сообщении указано, что большую часть своей жизни они проводили в одиночестве, что сказывалось на их популярности, так как самцы чаще попадали в различные ловушки. До сих пор исследователи не могут озвучить точную причину вымирания данного вида.

Некоторые считают, что мамонты вымерли исключительно из-за действий человека, другие же полагают, что климат является основным аргументом, пишет newsyou.info.

Относительно недавно в Сибири археологи нашли останки мамонтов. Тогда анализ показал, что на вышеуказанной территории они умерли исключительно из-за действий человека.


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