Спрыгнувший с моста в Гродно водитель автобуса пришел в себя 11.11.2017, 21:31

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Мужчина по-прежнему находится в реанимации.

57-летний водитель автобуса, который спрыгнул с 30-метрового моста в Неман, пришел в себя.

– Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Продолжаем в полном объеме оказывать всю необходимую помощь пациенту, – рассказал «Гродзенскай праўдзе» главный врач больницы скорой медицинской помощи Сергей Лазаревич.

Изначально у мужчины диагностировали ушиб головного мозга, переохлаждение и перелом.