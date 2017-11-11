Спрыгнувший с моста в Гродно водитель автобуса пришел в себя
- 11.11.2017, 21:31
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Мужчина по-прежнему находится в реанимации.
57-летний водитель автобуса, который спрыгнул с 30-метрового моста в Неман, пришел в себя.
– Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Продолжаем в полном объеме оказывать всю необходимую помощь пациенту, – рассказал «Гродзенскай праўдзе» главный врач больницы скорой медицинской помощи Сергей Лазаревич.
Изначально у мужчины диагностировали ушиб головного мозга, переохлаждение и перелом.