10 правил для успешного использования iPhone зимой 1 12.11.2017, 13:56

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Чтобы проводить холодное время года вместе с любимым смартфоном, избегайте типичных ошибок

Запомните, оптимальная температура эксплуатации iPhone — от 0°C до 35°C, предельная хранения — от –20°C до 45°C. Такие значения в официальных гайдах приводит сама Apple.

И все не только из-за современной электроники внутри iPhone, но и из-за аккумулятора смартфона, который создан на основании литий-ионной технологии.

Чтобы пережить холодное время года вместе с любимым смартфоном, воспользуйтесь советами ниже. Мы собрали целых 10 неправильных вещей, которые вы делаете с iPhone зимой, пишет iphones.ru.

1. Пренебрегаете теплыми чехлами для iPhone

Нет, они не помогут согреть ваш iPhone в холодное время года, ведь чехлы с подогревом для аккумуляторов современных смартфонов пока не придумали.

Тем не менее, толстые кожаные чехлы обладают куда меньшей теплоотдачей, поэтому ваш смартфон будет охлаждаться заметно медленнее.

2. Не пользуетесь хоть какими-то наушниками

Чтобы не доставать iPhone из карманов одежды на морозе и не подвергать его аккумулятор самому настоящему шоку, используйте наушники с гарнитурой для общения.

В данном случае в приоритете окажутся самые простые проводные варианты вроде EarPods, ведь в них нет встроенных аккумуляторов, которые плохо работают на морозе.

3. Забываете чехлы со встроенными батареями

Чехлы со встроенными аккумуляторами превращают небольшой и даже элегантный смартфон в девайс неизвестного происхождения — делают его большим и грубым.

Тем не менее, подача питания на аккумулятор нагревает его и позволяет использовать iPhone даже при достаточно низких зимних температурах.

4. Не запускаете тяжелые приложения-игрушки

С тяжеловесными играми и объемными приложениями точно такая же схема — они нагружают процессор, который нагревается и не дает аккумулятору остыть.

Многие считают, что устройство наоборот нельзя сильно нагружать в холодное время года. Нет, низкая температура для процессора заметно лучше высокой, поэтому девайсу только на пользу.

5. Удивляетесь ограничениям в большой мороз

Если температура близка к действительно экстремально низкой, iPhone может перейти в режим экстренного использования. Его дисплей может потухнуть, смартфон перестанет заряжаться.

Не стоит пугаться этого. Просто занесите устройство в теплое помещение и оставьте в покое на 30-60 минут. Когда оно «оттает», все станет на свои места.

6. Психуете из-за отключения вашего девайса

iPhone нередко выключается на морозе — особенно при большом общем количестве циклов разрядки-зарядки. Это случается из-за особенностей литий-ионной технологии аккумулятора.

Нервничать в данном случае не стоит. На морозе батарейка просто не способна выводить достаточный для работы смартфона ток. Просто перенесите его в тепло и подзарядите.

7. Оставляете смартфон зимой в своей машине

Если честно, сам я вообще ничего и никогда не оставляю в автомобиле. И даже боюсь за видеорегистратор, который висит на лобовом стекле — у нас ради такой наживы легко разобью стекло.

Тем не менее, уверен, что среди вас предостаточно тех, кто плюет на подобные меры безопасности. Именно вам я рекомендую забирать из салона зимой хотя бы iPhone, чтобы он не переохладился.

8. Уперто пытаетесь пользоваться при холоде

За примерами далеко ходить не нужно, ведь или вы, или ваши друзья уперто пытаются пользоваться им на морозе — например, опять включают iPhone, если он выключился.

Конечно, мне тоже иногда хочется плюнуть на все и фотографировать невероятные виды в горах на морозе, но такие действия сознательно убивают аккумулятор вашего iPhone.

9. Носите iPhone во внешних карманах куртки

Чем ближе iPhone к телу, тем теплее его аккумулятору и тем меньше вероятность, что он выключится на морозе, или его аккумулятор быстро выйдет из строя.

Не рекомендую носить смартфон во внешних карманах куртки и рекомендую разогревать его трением ладошек, если он замерз — дедовские способы работают и в современной электронике.

10. Пытаетесь нагреть его разными приборами

Ладошки для этого годятся, а вот вспомогательные приборы точно нет. Если вы решите разогреть iPhone с помощью фена, сделаете хуже — пластиковые компоненты внутри могут просто расплавиться.

Если сильно переохладили iPhone, и он выключился, занесите устройство в теплое помещение хотя бы на полчаса, а потом подключите к зарядке — он моментально оживет.