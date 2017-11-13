Дмитрий Муратов покинет пост главного редактора «Новой газеты» 13.11.2017, 19:54

Дмитрий Муратов

Фото: РИА Новости

Однако он останется издателем и возглавляет редакционный совет газеты.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов покинет свой пост в пятницу, 17 ноября, рассказал РБК сам Муратов. В этот день пройдут выборы главного редактора издания — это стандартная процедура, которая прописана в уставе редакции и проходит раз в два года. В этот раз Муратов свою кандидатуру на выборы главного редактора не выдвинул.

«Дмитрий Андреевич устал», — пояснил источник РБК в «Новой газете» и подтвердил Муратов.

«Я возглавляю издание уже 22 года. 22 года — это перебор. Еще два года назад я сказал редакции, что это мой последний срок. Вернусь ли я на этот пост когда-нибудь, пока не могу сказать», — заявил Муратов.

Как пояснил Муратов, в «Новой газете» появится новый орган — редакционный совет, состав которого также определится путем голосования 17 ноября. «За советом будут стратегические вопросы. Функции главного редактора прописаны в законе «О СМИ», он определяет полностью кадровую и редакционную политику», — рассказал Муратов.

Редакционный совет «Новой газеты» возглавит Муратов. «Дмитрий Андреевич сохранит за собой ключевые вопросы. Это стратегически важно, он все знает, держит все удары», — пояснил собеседник РБК.

На пост главного редактора «Новой газеты» будут претендовать три человека, рассказал Муратов. «Это шеф-редактор газеты Алексей Полухин, генеральный директор газеты Сергей Кожеуров, редактор отдела «Политика и экономика» Кирилл Мартынов», — добавил он, отказавшись назвать того, кому отдаст свой голос.