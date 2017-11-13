NASA просит интернет-пользователей придумать название для астероида 3 13.11.2017, 22:01

Предлагать свои варианты можно вплоть до 31 декабря.

На сайте миссии New Horizons появилась возможность выбрать название для астероида в поясе Койпера, до которого зонд New Horizons долетит 1 января 2019 года.

Путешествие космического аппарата на астероид станет историческим, поскольку ни один запущенный с Земли корабль ранее не приближался к объекту так близко. Сейчас астероид называется (486958) 2014 MU69, или просто 2014 MU69.

Предлагать свои варианты можно на сайте вплоть до 31 декабря. В начале января NASA примет официальное решение. Если в голову ничего не приходит, то название для астероида можно выбрать из списка, подчеркивает издание National Geographic.

Среди уже опубликованных имен — Año Nuevo («Новый год» по‑испански); Камалор (вымышленное государство в поясе Койпера); Кибо, Муауензи и Шира (пики Килиманджаро); Мьёльнир (молот скандинавского бога Тора); а также Арахис, Миндаль и Кешью.