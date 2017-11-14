Цены на нефть перешли к снижению 4 14.11.2017, 18:45

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Разворот нефтяных котировок в минус аналитики связывают с ростом добычи сырья в США.

Цены на нефть снижаются на вечерних торгах во вторник: прогнозы дальнейшего роста добычи сырья в США сдерживают подъем рынка вопреки усилиям ОПЕК+, передает Reuters.

К 18.18 по минскому времени фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 1 процент до $62,50 за баррель.

Разворот нефтяных котировок в минус аналитики отчасти связывают с ростом добычи сырья в США. По данным Управления энергетической информации (EIA), за неделю к 3 ноября она увеличилась до 9,62 миллиона баррелей в сутки, что превышает уровень 2016 года более чем на 14 процентов.

Более того, добыча ресурсов сланцевой нефти в США в декабре вырастет 12-й месяц подряд, свидетельствуют расчеты ведомства.