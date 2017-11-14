Третий комитет ООН поддержал обновленную резолюцию по Крыму 4 14.11.2017, 22:57

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Петр Порошенко поблагодарил всех союзников Украины за «мощный сигнал российской оккупационной власти».

Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил обновленную резолюцию по правам человека во временно оккупированном Россией Крыму. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Приветствую решение Третьего комитета по усиленной резолюции ГА ООН о состоянии прав человека в Крыму!" - сказано в сообщении.

Порошенко поблагодарил соавторов решения и всех союзников Украины за "мощный сигнал российской оккупационной власти по международному единству и солидарности в вопросе деоккупации Крыма".

"Верим в широкую поддержку резолюции на уровне Генеральной Ассамблеи ООН в декабре и успех наших общих усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины!" - написал Порошенко.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев уточнил в своем Facebook, что за резолюцию проголосовал 71 представитель стран-членов Генассамблеи ООН, воздержались - 77, не поддержали резолюцию 25 стран.

Джемилев отметил, что обновленный документ основывается на Резолюции №71/205, принятой Генассамблеей ООН в декабре 2016 года, но, в то же время, это более жесткий документ, который не просто усиливает положения действующей резолюции 2016 года, но и содержит новые важные элементы.

Депутат опубликовал некоторые положения проекта обновленной резолюции:

1. Подтверждает, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт.

2.Осуждает ретроактивным применение РФ собственных законов на оккупированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство, незаконный призыв крымчан в ряды ВС РФ, что прямо запрещено международным гуманитарным правом.

3. Требует от РФ выполнить промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украины на полуострове; призывает российскую оккупационную власть обеспечить образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках.

4.Осуждает отсутствие доступа в Крым для Мониторинговой Миссии ООН по правам человека в Украине, несмотря на соответствующий мандат Миссии, а также содержит просьбу подготовить второй тематический отчет по Крыму до конца 72-й сессии ГА ООН (сентябрь 2018), а также информировать 37-ю сессию Совета по правам человека ООН по ситуации с правами человека в Крыму (март 2018).

1 ноября сообщалось, что Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи проект обновленной резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина".

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что этот проект резолюции - самый радикальный на сегодня и называет вещи своими именами. По словам министра, он должен стать основой для деоккупации Крыма.