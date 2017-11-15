Виват, Ольгерд! 15.11.2017, 13:59

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В Минске отметили 655-летие победы на Синих Водах.

Выставкой «Виват, Ольгерд!» в столичном Дворце искусств было отмечено 655-летие победы литвинского войска над татарами на Синих Водах.

Один из организаторов выставки художник Микола Купава рассказал racyja.com: «Уже открыли выставку, посвященную 655-летию победы на Синих Водах и освобождению Украины от татарского ига. И за этим стоит, конечно же, Великого князя Ольгерда. И мы думаем, что эта выставка продолжит наши поиски себя в истории, в Средних веках, адекватного понимания и интерпретации нашей истории в художественных произведениях».

При правлении князя Ольгерда территория Великого Княжества Литовского увеличилась вдвое.