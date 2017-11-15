закрыть
15 ноября 2017, среда, 15:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Виват, Ольгерд!

  • 15.11.2017, 13:59
  • 1,115

В Минске отметили 655-летие победы на Синих Водах.

Выставкой «Виват, Ольгерд!» в столичном Дворце искусств было отмечено 655-летие победы литвинского войска над татарами на Синих Водах.

Один из организаторов выставки художник Микола Купава рассказал racyja.com: «Уже открыли выставку, посвященную 655-летию победы на Синих Водах и освобождению Украины от татарского ига. И за этим стоит, конечно же, Великого князя Ольгерда. И мы думаем, что эта выставка продолжит наши поиски себя в истории, в Средних веках, адекватного понимания и интерпретации нашей истории в художественных произведениях».

При правлении князя Ольгерда территория Великого Княжества Литовского увеличилась вдвое.


Интервью

Андрей Санников: Мы обещали, и мы приведем Беларусь к демократии
Андрей Санников: Мы обещали, и мы приведем Беларусь к демократии
Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности
Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности
Стратегия Мацкевича: Десоветизация, белорусизация, европеизация
Стратегия Мацкевича: Десоветизация, белорусизация, европеизация
Наталья Радина: Все может измениться в любую минуту
Наталья Радина: Все может измениться в любую минуту