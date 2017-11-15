В Беловежской пуще обнаружены артефакты каменного века 15.11.2017, 20:52

Исследователи выявили 39 кремневых артефактов.

Участники первой международной археологической экспедиции в Беловежской пуще обнаружили кремневые артефакты каменного века, сообщил БелТА научный сотрудник национального парка Руслан Книга.

На территории национального парка этой осенью реализуется исследовательский проект "Беловежская пуща - общее наследие" при активном участии научных сотрудников Института археологии и этнологии Польской академии наук и Института истории НАН Беларуси. Целью сотрудничества является изучение археологического наследия самого древнего лесного массива Европы. Во время первого этапа экспедиции был проведен учет памятников археологии на территории белорусской части пущи (кварталы 560, 561, 593, 749, 775, 805, 807), которые затем нанесли на карты с помощью системы GPS.

"Это обработанный кремень предположительно каменного века. К сожалению, никаких орудий труда, инвентаря, по которым можно было бы более точно определить эпоху, культуру в кургане не было. Возникла рабочая гипотеза, что это могли быть заготовки наконечников, сделанные на стоянке первобытным охотником", - пояснил научный сотрудник Института истории Олег Ткачев.

Второй этап был посвящен исследованию одной из курганоподобных насыпей в урочище Язвинка. Подобные объекты разбросаны по всей территории национального парка, но в отличие от курганов различных эпох, раскопки на них раньше не проводились. До начала работ предполагалось, что эта насыпь также является курганом X-XIII веков. Однако по итогам раскопок никаких следов искусственной подсыпки не обнаружено, в то же время исследователи выявили 39 кремневых артефактов.

Планируется, что в следующем году работы в рамках проекта "Беловежская пуща - общее наследие" будут продолжены