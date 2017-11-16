Коллега спрыгнувшего в Неман водителя: Фактически я на работе с утра и до позднего вечера 10 16.11.2017, 11:46

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Случай, когда водитель автобуса спрыгнул с моста в реку, вызвал резонанс в стране.

Водители автопарка пожаловались на частые переработки и маленькие зарплаты, пишет vgr.by.

Больше недели назад водитель городского автобуса № 21 прямо на глазах у пассажиров и прохожих прыгнул со старого моста в Неман. По графику это был его последний рейс в этот день. Мужчину спасли. Спустя несколько дней ему сделали операцию, но его состояние по-прежнему тяжёлое.

Коллеги вспоминают, что в тот день Сергей выглядел заспанным и уставшим. Примерно в 5:10 должен был выйти на маршрут № 14, за 20 минут до этого, в 4:48, прошел врача, но так и не появился в автобусе. Потом сообщил о невыезде диспетчеру, и его переставили на другой маршрут, сначала на «двойку», потом на 21-й. Из автопарка выехал только после 7 утра.

Заводят тетради, чтобы считать отработанные часы

Объяснить такой шокирующий поступок до сих пор не могут ни родные, ни коллеги. Водители городских автобусов считают, что причиной могли стать напряжённый труд и частые переработки. Сейчас график у них такой: 6 дней в первую смену, один выходной; 6 дней во вторую смену, два выходных. В месяц у некоторых выходит по 240 часов и даже больше. Если работаешь «на разрыве» (дважды в день с перерывом на несколько часов), рабочий день может длиться и 10, и 12 часов.

— Например, у меня был разрыв 1 час 49 минут — домой не успеваю, приходится сидеть в автопарке. Получается, фактически я на работе с утра и до позднего вечера. Так если бы платили! Так нет же. Если перерыв между сменами меньше двух часов хотя бы на 10 минут, ставят только один рабочий день, разве это справедливо? — говорит молодой водитель, который в автопарке несколько месяцев.

Он сам, как и многие более опытные водители, ведёт тетрадь, куда записывает отработанные часы, время начала и окончания смены, отдыха.

Времени на отдых почти не остаётся

Полноценного отдыха, по словам водителей, почти не бывает. Есть маршруты без конечных остановок, и всю смену должен ездить «по кругу» без перерыва.

— Вот, предположим, 41-й: на Молодёжной улице не станешь, иначе не проедет другой транспорт, соберётся пробка в центре. В Ольшанке тоже разворотной площадки нет. Даже не выйдешь кости размять. Не на всех конечных есть туалеты, — рассказывают.

Часто технологические перерывы между рейсами уходят на пробки в городе, технический осмотр автобуса, смену варианта компостера. На отдых времени уже не остаётся.

Говорят, что после смены часто приходится задерживаться, ведь есть и другие обязанности, которые приходится выполнять в личное время: перед рейсом проверить техническое состояние автобуса, пройти врача, а после смены — загнать автобус на автомойку. Если есть поломка, оформить заявку и передать её механику, заправить автобус. На все подготовительно-заключительные мероприятия по правилам отводится 25 минут, в реальности уходит больше. Автомойка не может принять одновременно несколько автобусов. И заправляться можно только на АЗС возле автопарка. А если смена заканчивается в час пик, когда все едут в гараж, в очереди простоишь целый час.

«Многие не выдерживают и уходят»

Сейчас без проблем можно найти вакансии водителя автобуса в интернете, в том числе и на сайте автопарка.

— Малейшая провинность — можно лишиться премии, минимум 25 процентов. Есть нормы по расходу топлива, перерасходовал — заплати из своего кармана, — рассказывают водители автопарка.

«Труд тяжёлый: он же не брикет возит, а людей»

В автопарке говорят, что всё законно. Водитель городского автобуса работает шесть дней в неделю по восемь часов вместо пяти. В месяц, выходит, должны отработать 190–200 часов. Переработка есть, но небольшая.

— У нас не концлагерь: было бы тяжело, никто бы тут не работал. Труд водителя автобуса тяжёлый: он же не брикет везёт, а людей. И работа по сменам, часто допоздна, общение с пассажирами… Молодые месяц стажируются, потом ещё три месяца на испытательном сроке. И много отсеивается на этой стадии, — говорят в автопарке.

За перерасход топлива действительно вычитают. Так, у одного в сентябре вычли из зарплаты 15 рублей. Зато тех, кто экономит, наоборот, премируют.

Сейчас в автопарке проводится проверка. Как отметила старший помощник прокурора Гродненской области Татьяна Вербель, прокуратура также проверит соблюдение трудового законодательства и сообщит о результатах позже.

Спрыгнувший с моста водитель пока ещё в тяжёлом состоянии. Его дочь забрала вещи из автопарка. Коллеги, которые ещё неделю назад собирались обращаться в генеральную прокуратуру и администрацию Лукашенко, после собрания у руководства автопарка «передумали» и перестали комментировать происходящее в интернете.

Комментарий психолога

Психотерапевт Эльвира Хмельницкая:

— Попытка самоубийства — агрессия, направленная на разрушение себя. Считается, что раньше агрессия была направлена на кого-то, но она не могла быть реализована. Любая агрессия — попытка изменить ситуацию. Если ничего не меняется, агрессия разворачивается на самого себя. Чаще всего решаются на самоубийство, когда не к кому обратиться за помощью, нет надежды на то, что услышат, поймут, наступает отчаяние. Если на работе говорят: увольняйся, мы никого не держим — это унижает и разрушает человека. Если молодой найдёт себе новую работу, то что делать тем, кому через несколько лет на пенсию? Получается такой результат.

Человек в состоянии исключения из группы в любой форме (например, всем дают премию, а мне не дали; всех похвалили, а меня поругали) включает режим выживания. То, что водитель прыгнул с моста публично, выглядит как акт протеста, желание привлечь внимание к чему-то. Человек так устроен: когда всё хорошо, это воспринимается как должное, когда всё плохо — катастрофа.