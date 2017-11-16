Как фельдшер из деревни Маяк стал профессиональным киберфутболистом 16.11.2017, 16:47

Константин Кетько из-под Слуцка будут сражаться за приз в $10 тысяч.

Виртуальный футбол приносит молодому случчанину Константину Кетько практически столько же денег, сколько и основная работа фельдшером. А в ноябре он может получить $ 5 000, если выиграет в турнире по киберфутболу Fifa18 за «Динамо-Брест», пишет Кurjer.info.

О СЕБЕ. Косте 20 лет. Он выпускник СШ № 13 и Слуцкого медицинского колледжа. Работает фельдшером в фельдшерско-акушерском пункте, который находится в деревне Маяк. В детстве занимался футболом в спортивной школе — мечтал стать великим футболистом.

Построить спортивную карьеру не удалось, но Костя играет в любительский футбол за ФК «Прощицы» в чемпионате Слуцкого района по футболу. В сезоне-2017 стал лучшим игроком команды.

Любимая команда — «Ливерпуль», любимый футболист — её полузащитник Стивен Джеррард. Болеет за ФК «Динамо-Брест», также следит за выступлениями СФК «Слуцк».

О КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ. Первый компьютер появился у Кости, когда ему было 6−7 лет — в 2002 году. Любил играть в «стрелялки», например, в Counter-Strike. Играть в киберфутбол он начал в 10 лет, когда понял правила игры и научился управлять игроками. По его мнению, виртуальный футбол ничем не отличается от реального. Надо управлять командой и забивать голы сопернику.

Костя тренировался по 3−4 часа в день. За это время он проводил 10−15 игр — один тайм в киберфутболе длится 6 минут.

«Учителя и школьные друзья особо не знали, что я увлекаюсь киберспортом. По ночам я не играл, поэтому на уроках не спал. Родители поддерживали не только морально, но и материально — давали деньги на взносы и участие в турнирах. Говорили: «Нравится — занимайся. Главное, что не куришь, не пьёшь и по ночам неизвестно где не гуляешь», — рассказывает Костя и добавляет, что сейчас учит играть в Fifa свою девушку.

О КИБЕРСПОРТЕ. В игре Костя выступает за «Манчестер Юнайтед». В августе 2016 года он стал чемпионом Беларуси по Fifa. Он был счастлив, потому что, по его словам, победить в главном турнире страны — серьёзное достижение.

Спустя неделю с ним связался представитель футбольного клуба «Динамо-Брест», предложил контракт и место в команде по киберфутболу. От имени футбольной команды он ездит на турниры в Минск. За это получает около 500 рублей в месяц, а зарплата в фапе — около 400.

Кроме этого, клуб оплачивает взносы и проезд на турниры.

Часть полученных денег Костя отдаёт маме, часть тратит на еду, вещи, технику, когда та ломается. С марта 2017 года он играет в футбол на приставке Sony PlayStation 4, которую ему подарило «Динамо-Брест».

У случчанина в жизни были три важные игры по Fifa: чемпионат Беларуси в 2016 году (1 место), республиканский турнир в апреле (2 место) и международный турнир в августе этого года (5 место). Эти три игры — награда для Кости за постоянные тренировки. На них он познакомился с другими игроками, обменялся опытом.

О ПРИЗЕ В $ 10 000. В выходные, 24−25 ноября, в минском Falcon Club пройдут турниры по дисциплинам Fifa18 и CS: GO (CounterStrike) с общим призовым фондом $ 50 000 ($ 10 000 Fifa18 и $ 40 000 CS: GO).

За главный приз в Fifa18 будут сражаться 16 игроков из разных стран, в том числе из Украины, Узбекистана, Китая. От Беларуси выступит случчанин Константин Кетько. В спарринге между другими тремя игроками из «Динамо-Брест» он оказался сильнейшим.

«Чтобы победить, мне нужно тренироваться, быстро соображать и сильно не напрягаться, а то иногда пальцы рук сводит, так усердно играю, — рассказывает парень. — Клуб обещает золотые горы, если выиграю (улыбается). Но если честно, о выигрыше пока даже не думал».

Костя мечтает выйти на мировой уровень: участвовать в международных турнирах, где большие призовые фонды — до $ 200 000 — и побеждать. Для этого надо стать сильным игроком у себя в стране. Костя не исключает, что в будущем киберспорт станет его основным заработком.

Алгоритм «Как играть в компьютерные игры и зарабатывать деньги»

1. Найти человека, который играет в эту игру, чтобы тот тренировал и показывал разные фишки.

2. Приобрести приставку или современный компьютер и подключить интернет скоростью от 25 мб.

3. Тренироваться 3−4 часа в день.

4. Ездить на турниры и проявлять себя: там могут заметить футбольные клубы и организации. В Беларуси активно развивает киберспорт «Динамо-Брест», к нему подключились и клубы БАТЭ и «Минск».

5. Выигрывать и вкладывать деньги в технику и в обучение.