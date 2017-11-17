«Стары Ольса» презентует новый альбом 17.11.2017, 15:56

Новую программу «Вада, хмель і солад» скоро смогут увидеть и белорусы.

Белорусская группа средневековой музыки «Стары Ольса» вернулась с очередных гастролей по США, где презентовала американцам свой новый альбом «Вада, хмель і солад», пишет Еврорадио.

Вскоре новую программу смогут увидеть и белорусы. 19 ноября альбом будет представлен в минском Дворце Профсоюзов. После небольших гастролей по Беларуси, «Стары Ольса» снова едет в масштабный тур по США.