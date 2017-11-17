Белоруска-рекордсменка: Спорт помогает стоять лицом к лицу с проблемами 17.11.2017, 16:31

На днях жительница Светлогорска установила новый мировой рекорд в становой тяге.

В столице Украины в ноябре проходил кубок Европы по пауэрлифтингу. «Ранак» взял интервью у спортсменки, установившей на днях новый мировой рекорд в становой тяге среди любителей в весовой категории до 75 кг.

Мастер спорта в становой тяге в федерации UPC, мастер спорта в федерации WRPF в становой тяге и двоеборье, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, молодая мама и очень живой собеседник — Мария Калистратова.

— Мария, расскажите, как вы попали в этот не совсем женский вид спорта?

— В пауэрлифтинг я не планировала приходить и так же, как большая часть девушек, даже не представляла, что это такое. Придя в тренажерный зал к Владимиру Лукьянову, преследовала цель нарастить мышечную массу, т.к. после рождения второго ребенка худела, и была не в очень привлекательной форме. Тренер сказал: «У нас есть женский зал, занимайтесь там.» Но я знала, что прыгать, бегать и заниматься с розовыми гантельками мне не нужно, поэтому просилась именно в мужской зал, где есть просто железо. Как-то у ребят, видимо, была подготовка, и я видела, как они переживают, готовятся: жмут, приседают, тянут. При этом все орут «давай, тяни» или «жми» ... И тогда я подумала: «Вот это крутяк!» Но стеснялась подойти к тренеру и попроситься в команду. При этом потихоньку что-то пыталась делать. И, видимо, тренер увидел во мне потенциал (я так хотела бы думать) и сам предложил попробовать. Вот так я пришла в этот спорт.

— Расскажите про первые победы или достижения.

— Мои первые соревнования были в Минске в федерации WRPF. Боже мой, как я тогда волновалась. Цель была выполнить норматив кандидата в мастера спорта. От волнения не получался подход за подходом. Тренер жутко психовал из-за нас. Выступали трое девчонок и каждой, как в приседаниях, так и в жиме засчитано было только по одному минимальному подходу. И тут становая тяга. Для моего норматива нужно было тянуть 125 кг. Дома, в зале, я еле-еле тянула 120. И тогда поняла, если сейчас я не вытяну эти 125 кг, значит, собираю вещи и еду домой ни с чем. Драйв, адреналин сделали свое дело! Я вытянула! Все кричали и аплодировали — это было великолепно. После соревнований я влюбилась в становую тягу. Поняла — это то, что мне надо.

— Сколько времени уходит на тренировки?

— Всегда по-разному. Если рассматривать межсезонье, то в среднем 2 часа, это если не болтать ни с кем и просто делать подходы и повторения. Если рассматривать подготовку к соревнованиям, то тренируешься, пока все не выполнишь, в среднем 3 часа. Но для меня зал — это друзья и каждый раз иду туда, встречаюсь с ними, общаюсь, смеюсь.

— Много девушек занимаются с вами пауэрлифтингом?

— На данный момент в нашем зале я одна занимаюсь.

— Занятия сильно влияют на здоровье?

— Пауэрлифтинг, как и любой другой вид спорта: если ты им занимаешься профессионально, рано или поздно проявятся минусы. Мы, спортсмены, осознанно идем на риск, знаем о последствиях. В период подготовки к последним соревнованиям все было хорошо, но на разминке я почувствовала боль в плече. С чем это связанно — трудно сказать: мышцы, связки, суставы устают, и нужно прислушиваться к сигналам своего тела, тогда избежишь серьезных травм.

— Вокруг вас практически одни мужчины — это подбадривает или чувствуете дискомфорт? Как они относятся к вашим победам?

— Раньше, мне было очень некомфортно заниматься в мужском зале, я чувствовала себя неуютно, комплексы, ну, вы понимаете. Потом, когда начала заниматься таким мужским спортом, я стала и думать по-другому. Этот спорт делает меня более сконцентрированной, более устойчивой к психологическим нагрузкам, так что сейчас я себя чувствую в своей тарелке. Когда у людей общие интересы, всегда есть, о чем поговорить, каждый поймет и выслушает, и когда мы приезжаем домой, все встречают с искренним нетерпением. И всё очень по-честному, это чувствуется. Ребята из команды для меня вторая семья. Тренер — это вообще отдельная история. Владимир Лукьянов выводит спортсменов на помост, нервничает, теряет в весе, а потом сам идет выступать. Вот, про кого нужно писать!

— А как воспринимают близкие ваше увлечение пауэрлифтингом?

— Ну, сейчас смирились, хотя о каких-то проблемах со здоровьем лучше молчать. Но они рядом в любом случае, относятся с пониманием и поддерживают. Самое радостное — приезжать домой и слышать от сына: «Мам, ну что МЫ выиграли?» И, когда достаёшь очередную медаль, так приятно видеть в его глазах гордость за меня. Хотя сын считает, что пауэрлифтинг — спорт не для девушек, когда спрашиваю: «Почему?», говорит: «Вдруг, девушки будут сильнее мальчиков?»

— Занимаетесь только пауэрлифтингом или есть ещё какие-то интересы?

— Пауэрлифтинг — моя отдушина. Я разносторонний человек и люблю развиваться, но на сегодня мне хватает и эмоций, и нагрузки. Лучше делать что-то одно, но очень хорошо, нежели многое, но слишком плохо. Я — мама двоих детей, у меня очень насыщенная жизнь, которая позволяет чувствовать себя живой.

— Бывали истории, когда кто-то обращал внимание на ваше спортивное телосложение и подходил прямо на улице с вопросом?

— То, что я занимаюсь, многие сразу замечают и спрашивают, каким видом спорта увлекаюсь. Нравится это людям или нет — мне все равно. Я, конечно, за эстетику красоты, все должно быть в меру. Но у каждого мера своя. Если у меня мышцы больше, чем у парня, то это не у меня проблемы, а у него.

— Вы считаете себя сильной женщиной?

— Если вы спрашиваете про физическую силу, то есть женщины сильнее. А если про душевную силу, то да. И в этом заслуга спорта. Он закаляет, помогает стоять лицом к лицу с жизненными проблемами. Это, как в становой тяге, либо я штангу, либо она меня.

— Что для вас самое главное в жизни?

— Оставаться человеком. Мои дети — это мой воздух. Сейчас сумасшедшее время, все свихнулись на красивой жизни, а социальные сети помогают хвастаться материальными благами, но идя по улице и увидев лежащего на земле человека, никто не подойдет... Так что, как говорил А.П.Чехов «Берегите в себе человека».