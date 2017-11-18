Португальские СМИ заявляют о скорой свадьбе Криштиану Роналду 1 18.11.2017, 9:56

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Фото: Jetss

Названа даже дата свадьбы.

Криштиану Роналду поведет к алтарю свою избранницу 22-летнюю модель Джорджину Родригес в августе 2018 года. Об этом сообщает издание AS со ссылкой на португальскую газету Correio de Manha.

Отмечается, что новость о свадьбе сообщило издание, которое ранее рассказало о том, что Родригес беременна, а до этого писало, что Роналду станет отцом двоих близнецов, которых вынашивала суррогатная мать.

В сообщении сказано, что последний месяц лета выбран в связи с тем, что футболист завершит Кубок мира и будет время на отдых.

12 ноября у пары родилась дочь Алана Мартина. Помимо этого, у Роналду есть 7-летний сын и 3-месячные близнецы Ева Мария и Матео от суррогатной матери.