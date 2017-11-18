Михаил Жемчужный бьется за свои права 7 18.11.2017, 10:02

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МИХАИЛ ЖЕМЧУЖНЫЙ

ФОТО: RFE/RL

В Горецкой колонии политзаключенному создали невыносимые условия.

Как стало известно правозащитному центру «Вясна», 16 ноября закончился 5-суточный срок заключения в ШИЗО политзаключенного Михаила Жемчужного. Это уже 11-ое взыскание, которое осужденный получил с начала августа текущего года от администрации колонии №9 г. Горки. Вероятно, пока вы читаете этот материал, будет вынесено очередное.

Проблемы у Михаила Жемчужного начались после перевода в Горецкую колонию, где с попустительства администрации для него были созданы невыносимые в силу своей жестокости и унижающего характера условия для отбывания наказания, организована кампания его травли, связанная с установлением в среде заключенных неформальных отношений.

Взыскании администрация колонии в Горках начала выносить Михаилу Жемчужному за отказы переходить в отряд №13, сформированный из заключенных с "низким статусом". Официальная формулировка оснований для вынесения взысканий: "Невыполнение законного требования представителя администрации следовать в отряд".

Последние месяцы жизнь политзаключенного выглядит следующим образом: от него требуют, чтобы он перешел в определенный администрацией отряд, он отказывается, ему выносится очередное взыскание и он направляется в ШИЗО или ПКТ, после освобождения оттуда ситуация снова повторяется. В своих объяснительных, которые политзаключенный представляет во время получения взысканий, он указывает на истинные причины отказов переходить в отряд №13 или другие отряды Горецкой колонии и требует перевода его в безопасное место. Известно, что на заявления Михаила Жемчужного о помещении в безопасное место администрация не реагирует. Также известно, что в аналогичной ситуации в Горецкой колонии находятся около 50 человек, которым навязывается "низкий статус" и которые, отказываясь его признавать, получают регулярные взыскания.

Основания отзыва администрацией колонии представления о переводе Михаила Жемчужного на тюремный режим заключения до сих пор остаются неизвестными, самому заключенному о них также не сообщили.

Управление департамента исполнения наказаний по Могилевской области на жалобу по поводу наложения самого первого взыскания ответило, что оно вынесено законно и оснований для его отмены нет. УДИН также утверждает, что проверка показала, что "каких-либо угроз жизни и здоровью осужденного Жемчужного М., нет, как нет и оснований, которые бы препятствовали его отбыванию наказания в ИК №9".

Михаил Жемчужный продолжит обжалование этого и последующих взысканий в суде.

Политзаключенный отмечает, что в связи с постоянным пребыванием в ШИЗО не имеет возможности ответить на полученные письма с воли. Ему зачитывают только заказные письма, обычные - нет зачитываются и не передаются. Он просит своих адресатов писать ему заказные письма и, по его словам, надеется, что если будет помещен в ПКТ или безопасное место, сможет всем ответить.