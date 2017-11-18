Митрополит Кондрусевич открыл Скориновские чтения в Вильнюсе 18.11.2017, 12:26

Тадеуш Кондрусевич

Мероприятия, посвященные юбилею 500-летия белорусского книгопечатания, прошли в Академии наук Литвы.

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич 17 ноября принял участие в открытии Скориновских чтений-2017 «Книжная традиция Великого княжества Литовского», посвященных юбилею 500-летия белорусского книгопечатания, в Академии наук Литвы, сообщает catholic.by.

В слове к присутствующим белорусский иерарх напомнил, что 2017 год обозначен многочисленными юбилеями, которые тем или иным образом связаны как с Беларусью, так и с Литвой:

«500 лет назад наш знаменитый земляк – сын белорусского земли Франциск Скорина – выдал Псалтирь, первую печатную книгу на восточнославянских землях. Эта дата считается датой издания Библии на белорусском языке. 500 лет назад началась Реформация, которая стала началом разделения в мире западного христианства. В этом году мы с большой печалью вспоминаем 100-летие Октябрьской революции.

Отказавшись от духовных основ и подчиняя нравственность господствующей идеологии, она привела к трагедии, которую пережил Советский Союз, когда во имя “построения светлого будущего” оправдывалась несправедливость. Также 100 лет назад в Фатиме явилась Божия Матерь. Тогда, на другом конце Европы, Мария, предсказывая преследование веры и гонения на Церковь, которые действительно имели место в результате Октябрьской революции, дала надежду на духовное возрождение, свидетелями и участниками которого мы являемся».

«Страны бывшего Советского Союза получили свободу вероисповедания, что дало новые возможности для развития различных вероисповеданий. Благодаря этому различные конфессии могут свободно отмечать юбилей 500-летия первого издания Библии на белорусском языке, о чем еще совсем недавно мы не могла даже мечтать»,– добавил архиепископ Кондрусевич.

Также иерарх напомнил, что юбилей белорусского книгопечатания широко отмечается не только в Беларуси, но и во многих странах мира, особенно связанных с именем и деятельностью нашего земляка.