Минское «Динамо» потерпело разгромное поражение во Владивостоке 18.11.2017, 14:58

Фото: Дарья Бурякина/TUT.BY

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Адмиралу» со счетом 0:5 в матче чемпионата КХЛ.

Накануне встречи с "Адмиралом" минчане понесли потери в линии нападения. За подножку арбитру в предыдущем матче с "Куньлунем" (2:0 в пользу "Динамо") у гостей на две игры был дисквалифицирован Джек Скилле, пишет БелТА.

После переезда из Шанхая во Владивосток динамовцев, по пути на тренировку в "Фетисов-Арену", застал мощный снегопад, из-за которого пришлось отменить занятие.

"Адмирал" (Владивосток) - "Динамо-Минск" - 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).

Владивосток. "Фетисов Арена". 4220 зрителей.

"Адмирал": Налимов; Волченков - Блум, В.Ткачев - Саюстов - В.Александров (к); Мнацян - Н.Глухов, Саболич - Райт - Краснослободцев; Мищенко - Ильин, Казаков - Макаренко - Жафяров; Глазачев - Фищенко - Манукян; Сергеенко, Гичибеков.

"Динамо-Минск": Энрот; Граньяни - Денисов (к), Лингле - Хауден - Фонтэйн; Коробов - Шинкевич, Степанов - Ковыршин - Гаврус; Хенкель - Знахаренко, Павлович - Шарангович - Кулаков; Дрозд - Волков - Буйницкий; Дюков, Карабань.

Шайбы: 1:0 - Краснослободцев (Волченков, Саболич, 0.18); 2:0 - Манукян (Фищенко, 2.22); 3:0 - Макаренко (Казаков, Жафяров, 24.24); 4:0 - Жафяров (Макаренко, 54.44); 5:0 - Жафяров (Казаков, Н.Глухов, 58.06, в большинстве).

Броски: 17 - 40.

Штраф: 12 -10.

Перечисленные выше обстоятельства, несомненно, повлияли на кондиции "зубров". Однако вряд ли и добравшиеся на арену сквозь сугробы болельщики во Владивостоке рассчитывали увидеть гол сразу же после стартового вбрасывания.

На 18-й секунде гости не смогли зафиксировать шайбу в зоне "Адмирала". Нападающий хозяев площадки Вадим Краснослободцев выкатился на ударную позицию и прервал короткую "сухую" серию Юнаса Энрота, начавшуюся в матче с "Куньлунем" - 1:0.

Гол вдохновил команду из Владивостока, и она заметно активнее действовала в атаке. В итоге на третьей минуте Иван Фищенко перехватил шайбу в углу площадки в зоне динамовцев, заложил вираж за воротами Энрота, нанес бросок, с которым голкипер справился. Однако на добивании первым был Тигран Манукян - 2:0.

В начале второго периода две минуты штрафа у минчан заработал Илья Шинкевич. "Адмирал" опасно атаковал на этом отрезке, но реализовать большинство не получилось.

Дальневосточные хоккеисты увеличили преимущество в счете после мощного броска Павла Макаренко. Хозяева площадки в ходе игры часто играли в меньшинстве, но подопечным Горди Дуайера не удалось сократить отставание.

Наоборот, на 55-й минуте защитники "зубров" оставили одного на пятачке у своих ворот Дамира Жафярова, который переиграл Энрота. Спустя четыре минуты все тот же Жафяров реализовал численное преимущество "Адмирала" - 5:0.

Белорусская команда в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 41 очко в 32 матчах, занимает десятое место и на шесть баллов отстает от московского "Динамо" и заветной восьмой позиции, которая позволяет выйти в плей-офф десятого сезона.

Минское "Динамо" завершит выездную серию в Хабаровске, где 20 ноября сыграет с местным "Амуром".