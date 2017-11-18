В Антарктиде обнаружили самое загадочное озеро на Земле 4 18.11.2017, 15:22

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Воды водоема Дон Жуан не замерзают даже при 50-градусном морозе.

Водоем Дон Жуана в сухих долинах Макмердо Антарктиды — один из самых соленых на земле. И один из самых загадочных. Соленые воды озера не превращаются в лед даже при -50°С, пишет Хроника.инфо с ссылкой на Вокруг света.

Ученые полагают, что его питают грунтовые воды из глубин материка, а эксперты NASA надеются, что подобные озера могут существовать на Марсе.

«Водоем Дона Жуана — один из самых интересных водоемов на Земле, — утверждает автор исследования Джонатан Тонер из Вашингтонского университета. — После 60 лет наблюдения за ним, мы так и не знаем, как оно пополняется водой».

Чтобы прояснить вопрос, ученый смоделировал различные ситуации, учитывая испарение, замерзание и разные уровни грунтовых вод. Результаты, которые он получил, убедили, что водоем питают очень глубокие грунтовые воды, поскольку поверхностные никогда не дадут желаемого результата.

Сухие долины Макмердо — одно из самых холодных мест на планете. Озеро Дон Жуана в 18 раз соленее океана и вдвое Мертвого моря. Это означает, что гидрология района может стать ключом к пониманию водных запасов на Марсе. «Если есть вода на Марсе, она похожа на воды Дон Жуана», — утверждает Джонатан Тонер.

По данным ученой команды, условия в этой области наиболее близки к марсианской среде из всех возможных мест на Земле. Хотя в это году космическое агентство NASA отправляло «марсианскую миссию» к подножию вулкана на Гаваях.

Теперь NASA собирается спонсировать дальнейшие исследования удивительного озера Антарктики.