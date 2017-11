Не стало одного из основателей AC/DC Малькольма Янга 11 18.11.2017, 17:39

4,610

Малькольм Янг

Рок-музыканту было 64 года.

В возрасте 64 лет скончался рок-музыкант Малькольм Янг. Вместе со своим братом Ангусом он является основателем австралийской группы AC/DC. Также он был ее ритм-гитаристом, пишет kommersant.ru.

«Он добивался совершенства как автор песен и гитарист»,— сообщается на официальной странице группы в Facebook.

Малькольм и Ангус основали AC/DC в ноябре 1973 года. Их первое национальное турне прошло в 1974 году с вокалистом Дэйвом Эвансом, который уже в этом же году был заменен на Бона Скотта.

В 1980 году Бон Скотт погиб, вместо него вокалистом стал Брайан Джонсон.

В 2014 году Малькольм по настоянию врачей прекратил работу в группе, причиной стала деменция.

Напомним, 22 октября этого года на 71-м году жизни умер бывший участник и продюсер AC/DC Джордж Янг. Он был автором таких хитов, как Friday on My Mind и Love Is In The Air.

В 1997 году от рака легких умер самый старший из братьев Янгов — Алекс.