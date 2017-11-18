В Праге на праздновании годовщины Бархатной революции развернули флаг Украины 18.11.2017, 18:59

Фото: svaboda.org

Cтолица Чехии вспоминала героев антикоммунистического восстания.

Акивисты чешской группы «Капутин» в пятницу вечером развернули украинский флаг на Вацлавской площади в центре Праги во время празднования годовщины Бархатной революции 1989 года. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Таким образом активисты пытались привлечь внимание чешского общества к событиям в Украине, которые в последнее время отошли на второй план в чешских СМИ.

«Почему мы несем украинский флаг? Потому что мы не только чехи, которые вспоминают падение тоталитарного режима в нашей стране в 1989 году, но прежде всего – европейцы, которые любят свободу и не забывают о борьбе Украины за свободу и демократию», – говорится в заявлении группы на странице в Фейсбуке.

Участники группы «Капутин» с 2014 года устраивают в Чехии различные перформансы с протестом против российской агрессии. Активисты ранее протестовали под отделениями российских банков в Чехии, приходили к пражскому Граду, главной туристической точке Праги, с портретами пленников Кремля.

17 ноября в Чехии отметили День борьбы за свободу и демократию. В этот день вспоминают чешских студентов, казненных нацистами в 1939 году за протест против оккупации.