Украинские эксперты: Киев должен инициировать санкции Запада против Лукашенко 1 18.11.2017, 22:51

3,080

Украине нужно выступить против участия Лукашенко в Брюссельском саммите.

Арест украинского журналиста Павла Шаройко в Минске ставит Беларусь в один ряд с путинским режимом, считают в Центре исследований армии, конверсии и разоружения. «До последнего времени Минск пытался балансировать между Украиной и Россией, демонстрируя с одной стороны преданность «союзническим» геополитическим обязательствам перед Москвой, и «нейтральность» и бизнес в отношениях с Киевом», - отмечают в ЦИАКР. Более того, Минск даже пытался предложить себя в качестве «донора безопасности» в регионе, площадки для мирных переговоров вроде «Хельсинки-2». А недавно в МИД Беларуси выступили с предложением разместить на Донбассе белорусских миротворцев.

Параллельно, Минск покорно проводил на своей территории агрессивные учения «Запад-2017», в ходе которых Россия отрабатывала использование белорусской территории для агрессии против стран Балтии и Польши. Голосовал, в угоду Кремлю, против резолюции ООН по Крыму. Позволял российскому ФСБ похищать в Гомеле украинского гражданина Павла Гриба. Наконец, белорусское КГБ арестовало украинского журналиста Павла Шаройко, обвинив его в шпионаже, - точно так же, как ФСБ России арестовало журналиста Романа Сущенко и десятки других украинских граждан.

Фактически, Беларусь приравняла себя в отношении Украины с Россией. И отношение к ней должно быть соответствующим. В том числе, и с точки зрения введения санкций против Минска.

ЦИАКР не видит другого выхода, как перейти к более жесткой политике в отношении Беларуси во всех направлениях - сфере безопасности, экономической, информационной, дипломатической.

При этом, по мнению ЦИАКР, инициировать санкционные меры против Минска необходимо немедленно. В частности, 24 ноября в Брюсселе состоится саммит Восточного партнерства ЕС, на который впервые за многие годы приглашен Александра Лукашенко. ЦИАКР считает, что Украине нужно выступить против участия Лукашенко в Брюссельском саммите, поскольку сам факт присутствия Лукашенко за одним столом с европейскими лидерами (в том числе и Президентом Украины) будет нивелировать не только политику Евросоюза по сдерживанию российской агрессии, но и саму суть Европейского Союза с его нулевой толерантностью к пренебрежению базовыми правами человека, запугиванию правозащитников, репрессиям против журналистов.

ЦИАКР считает, что Украина должна предложить ЕС, США, Канаде и других западным партнерам пакет санкций против Беларуси, который сможет заставить Минск разорвать оковы вассальной зависимости от Кремля.