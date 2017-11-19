Минчанин отдохнул в Болгарии с семьей почти без затрат 9 19.11.2017, 9:59

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Белорусов выручил «автодом».

Вопросы бюджетного летнего отдыха продолжают волновать белорусов. Пересчитав наличность и оценив предполагаемые траты, люди из самолетов пересаживаются в автомобили, дорогие гостиницы меняют на пансионаты, а завтраки и легкие ужины готовят сами, подвинув интересы кафе и ресторанов, пишет onliner.by.

Минчанин Сергей Котченко и вовсе нашел оптимальный для себя и своей семьи вариант — путешествовать по Европе, практически не тратясь на проживание, ведь за спиной у него дом. Автодом. Этим летом мужчина поставил перед собой задачу: вместе с женой на месяц съездить в Болгарию, в которой им до сих пор так и не удалось побывать, и потратить на все не больше €1200. Поездка прошла удачно, да и могло ли быть по-другому, если перед тобой открыты все дороги, необходимые вещи всегда под рукой, а за ночевку приходится платить всего €7—11.

С 2013-го путешествую на автодоме

Уложить (именно так) автодом — задача еще та: уходит полдня! Ничего не забыть — от соли до простыней, от маски для плавания до зарядных устройств, от мангала до предохранителя в машину. Автономное путешествие не терпит суеты при подготовке. Но все равно уже в пути вспоминаешь, что любимые сланцы и пляжные коврики остались дома…

Немного о нашем доме с приставкой «авто». Шасси Fiat Ducato, мотор 2,3 л/130 итальянских «лошадей». Длина — больше 7 метров, ширина — 2,35. (Для сравнения: ширина стандартного грузовика — 2,5 м.) Внутри водительский апартамент, гостиная, кухня, холодильник, спальня, шкаф для одежды, туалет, душ. Чтобы все это работало, есть системы электроснабжения (включая солнечную панель), отопления, холодного и горячего водоснабжения, газовая система, а также навигация, круиз-контроль, камера заднего вида, пневмоподвеска задней оси. Автодом делался в Минске, колесит по ближним и дальним дорогам с 2013 года.

Выехали из Минска мы под вечер 9 июля, заночевали в Кобрине. Утром 10-го быстро прошли границу с Украиной, а вот дальше быстро не получилось. Наша крейсерская скорость, выверенная в прошлых поездках, — 100 км/ч: и движемся в пределах дозволенного, и расход топлива оптимальный. Но дальше, на всем протяжении маршрута Ковель — Луцк — Тернополь — Черновцы — румынская граница нас ждала двухполосная дорога с изгрызенной обочиной, а также колеей, наплывами асфальта, ямами… Кемпер сразу же зазвучал посудой, дверками-ящичками. Так что скорость была максимум 70 км/ч. В Ковеле через ямы переползал вообще на первой. В Луцке — относительно нормально. В Тернополе и Черновцах дорога через центр, мощенная «бруком», — выбитая, продавленная, пешеходы идут, не глядя по сторонам, скутеры ездят по диагонали, автомобили — по синусоиде — и мы величаво плывем на своей «маленькой машинке» по узким улочкам, уворачиваясь от всех этих дорожных напастей. На всем протяжении пути в Украине от границы до границы — а это около 500 километров — наберется, может, километров 50 гладкого покрытия. Зареклись ехать обратно по этому же пути.

Румынскую границу проходили часа четыре. Местная виньетка (чек с данными машины) стоит 13 лей на неделю (это примерно €3), меньше нет. Дорога по Румынии тоже узкая (двухполосная), обочин в нашем понимании нет, но хоть гладко и нанесена разметка. Около двух ночи доехали до первого крупного румынского города Сучава, переночевали на лукойловской заправке. На следующий день прогулялись, поменяли евро на леи, поразглядывали колоритных местных цыган. А вообще, мы наконец-то почувствовали, что отдых начался, солнце жарит и жизнь хороша!

Но пора ехать. Заправляемся — красота, дизель по 4,5 леи, дешевле евро за литр (курс — 4,52 леи за евро)! Весь день едем. Жара далеко за 30, что после нашего «лета» впечатляет. Движение интенсивное, много сел, небольших и побольше городов — не разгонишься, о круизе можно забыть. Дорога колоритная: поля до горизонта под подсолнечником и кукурузой, в отдалении просматриваются горы, но мы едем по достаточно пологой местности. Вдоль дороги продают всякую мелочь, фрукты (абрикосы — 6 лей/кг, вишни и сливы — по 5) и местное вино в пластиковых пятилитровых бутылях по 25 лей.

В этот день планируем доехать до Бухареста. Есть желание поглазеть на самый грандиозный недострой в Европе — дворец Чаушеску. Из-за напряженного дорожного трафика в Бухарест въезжаем около восьми вечера. Большой город, старая массивная застройка. Уточняем у прохожих, как добраться до площади Конституции. На подъезде — красота: фонтаны, зеленые аллеи. Становимся буквально в ста метрах от площади. Громадное здание впечатляет. В тон ему остальная застройка вокруг площади. Сейчас это просто архитектура, без идеологии и авторитаризма. В музей по причине позднего времени не попали, погуляли вокруг и решили устраиваться на ночь.

Недалеко от площади оказался торговый центр. Поужинали, но спать не получилось: шумно из-за машин. Решили выехать за город. За кольцевой нашли относительно тихую стоянку и завалились спать. Утром через час после начала движения, слегка поплутав и объехав громадную очередь из грузовиков, подъехали к мосту через Дунай. €6 за проезд по длинному (больше 2 км) мосту, узкому и высокому — и мы в Болгарии! Небольшая очередь на паспортном контроле, €11 за болгарскую месячную виньетку, которая традиционно клеится на стекло, — и вперед, к морю.

Двухполосная дорога идет через горы под названием Стара Планина. Есть достаточно ровные отрезки, а есть участки с ограничением и в 40 км/ч, и в 30, на крутых поворотах руль приходится перехватывать, «тягуны» и спуски, надписи на знаках «Включи нижнюю передачу», «Перевал (переход) открыт». Едем по автомобильному навигатору, есть еще в телефоне, иногда они начинают спорить между собой. На Варну идет четырехполосная трасса, но уже от Шумена покрытие не ахти. И опять кругом поля — кукуруза и подсолнечник.

Море и солнце одинаковы и бесплатны вне зависимости от того, где ты живешь — в палатке или в самой крутой гостинице

В Варне наконец-то увидели необъятную синеву моря. Стоим три дня — бесплатно, в разных местах. Город большой, пробки, стандартный европейский набор сетевых магазинов. Сам город не впечатлил: особых достопримечательностей нет (ну не лезть же на заброшенный памятник болгаро-советской дружбе). Лучшее — Приморский парк, особенно вечером. Обновленные аллеи, раритетные мотоциклы в качестве ограды (байкеры, плачьте!), летний театр в стиле шестидесятых и еще много чего. Пляж так себе: крутой спуск, дорога со снующими машинами, песок не очень чистый. Туалетов нет — только в кафешках, и то поискать. Вода в пляжном душе — с сероводородом, в местной купели неподалеку — тоже.

Едем на север. Из любопытства заезжаем в Добрич, далее на Дуранкулак, ищем обустроенный кемпинг. Шабла — два кемпинга недалеко друг от друга, примитивный быт, больше приспособлены для палаточников или отдыха в бунгало. Не понравилось, хотя место возле озера просторное. Не без помощи местных возле Тополы находим кемпинг «Святой Георгий». Большая территория, на выбор гостиница, места для стоянки, бассейн (!), нормальный ресторан и санитарно-гигиенические блага. Рядом есть небольшой магазин. 25 левов (это около €11 в день) за сутки нас устроили, оплачиваем пять дней. Слили кассету туалета, бак с «серой» водой, набрали вдоволь чистой воды. До кемпинга делали все это на больших заправках — денег нигде не просили.

К морю ведет пологий спуск, хотя берег обрывистый, из белого камня. Песок достаточно чистый, море теплое, солнца достаточно. Первый день мы просто отдыхали после дальней дороги. Многие прицепы на кемпинге стоят постоянно, обрастая тентами, террасами, наружными мойками и кухнями — этакие дачки по-болгарски. Аренда места для них — 2000 левов в год на первой линии, 1500 левов — на второй.

Однако со временем на смену эйфории от стоянки приходят отрицательные эмоции: вода попахивает сероводородом, да еще и железа полно — в душе все в коричневых потеках, крючки для одежды обломаны, бумага в туалете отсутствует. В выходные крутой корпоратив — на машинах все софийские номера, до четырех ночи живая музыка, хорошо поют, даже по-русски: «Очи черные», Лепса, «Любэ». Но, ребята, мы же отдохнуть хотим! Будем съезжать.

Двигаемся на юг, к Бургасу, снова транзитом проезжаем Варну, пополнив продуктовые запасы. Делаем остановку в Бяле: там раскопки и реконструкция древней греческой крепости, история христианства, но меня больше всего впечатлил пресс для выдавливания сока из винограда. А под скалой, на которой стояла крепость, — остатки кораблей тех, кто стремился ей обладать. До наших дней, правда, дошли лишь якоря, изъеденные морем.

Дальше дорога идет через горы в две полосы, кое-где нормально так закручивает в поворотах — тормози, не то вылетишь! Выехав из гор, по наивности сворачиваем с основной трассы по указателю на Несебр: может, удастся встать поближе к берегу. Как бы не так! Сплошная отельная застройка, толпы людей, светофоры — город!

Ползем в общем потоке, останавливаемся где-то, ориентируемся на местности: мы в Равде и далеко от моря. Консультация у таксиста проясняет ближайшее будущее: едем в Ахелой, там есть кемпинг. Приезжаем — кемпингов целых три, расположены кучно со стороны Бургаса. Заезжаем с ходу в первый попавшийся — встречает хозяин, Сава. Смотрим, вроде все устраивает: места много, деревья, нет суеты, как на «Георгии». Цена — 15 левов в сутки (€7,5). Море в 50 метрах, пляж тянется на километры. Нравится! Душ и туалет не поражают воображение, но чисто, крючки на месте, для особо озабоченных «зеленым» образом жизни даже вода греется не бойлером, а солнечным коллектором. Разворачиваемся основательно: тент, ковер, мебель. Пожалели, что не додумались взять выносную газовую плитку. Когда еда готовится на плите, все тепло идет внутрь кемпера, а снаружи за 30. Зато море 25, вода чище, чем на севере. Обживаемся — через неделю мы уже старожилы.

Неподалеку частники продают фрукты — свежайшие, только с дерева. Абрикосы — 1,2—1,6 лева, персики — 1,4, сливы — 1,2, малина — 7, сырая кукуруза (царевица) — 0,4—0,6. На Солнечном берегу цена за вареную кукурузу доходит до 2 левов. Кстати, на автобусе ездили на Солнечный берег. Раз пройтись интересно, но приезжать туда на отдых желания нет: просто столпотворение, отельчики окно в окно, гуляющая допоздна толпа. Какая-то речушка, заросшая тростником и с мусором. Хороший променад — только вдоль берега моря. Выход непосредственно на пляж имеют единичные отели, судя по звездам и внешнему виду, далеко не бюджетные. Старый Несебр вытоптан толпами туристов, желающих запечатлеть себя в позе «а я тут был(а)». Только поднимешь фотоаппарат — уже кто-то в кадре делает очередное селфи. В новом городе бесконечные ряды лавок с сувенирами, телефонами, едой, одеждой — такие улицы унифицированы турбизнесом по всему миру, наверное. Что делают все эти люди за прилавками в несезон?

А вот в Бургасе нам понравилось: компактный город с хорошей планировкой. Приморский парк просто шикарный. Пляж отличный, варненский — ни в какое сравнение. Широкий и просторный, модульные туалеты чистые, мыло в диспенсерах и горячая вода в смесителе. Душ с хорошей, не воняющей сероводородом водой. Окраинные районы похожи на наши «спальники» образца восьмидесятых, названия красивые: Лазур, Меден Рудник, маленький солнечный берег — Сарафово. Центр города интересен старыми небольшими домами, есть отличная пешеходная зона.

Постояв в Ахелое, двигаемся дальше на юг. Судя по информации в интернете и нашей местной карте, кемпингов там просто изобилие. Заезжаем в Созополь. Приятно пройтись по старому городу, пофотографировать. Сразу после Созополя — разрекламированный кемпинг «Каваци», через полкилометра от него — «Смокиня». Дорога рядом, тесно, скопище машин, кемперов и прицепов, 30 левов за сутки. Это совершенно точно не то, что нам надо.

Дальше интересное место — поселок Дюны. Помпезный отель с громадной территорией (вот сюда бы я приехал!). За ним — кемпинг «Оазис»: 15 левов за машину, 7 левов с человека, в основном бунгало и прицепы, установленные стационарно. Отмечаем как вариант и едем дальше. Дальше вдоль разбитой дороги — настоящие дюны, чистейший песок, но «дико» стать негде.

Ищем лучший вариант — натыкаемся на указатель «Кемпинг «Юг»». На территории два мужика пытаются изобразить кемпинг с помощью аккуратно сбитого дощатого совмещенного душа-туалета-мойки и коробки с розетками на стойке. Ради интереса: сколько? 30 левов за сутки! Понятно, поехали. Дальше по дороге красивая речка Ропотамо. Затем кемпинг «Арапя». Как гласил один из текстов, «в местных скалах и водоворотах было снято немало кинематографических сюжетов», а приезжает сюда чуть ли не аристократическая публика. Уже на подъезде дорога забита легковушками, становимся: дальше просто не развернемся. Опять скученность неимоверная, прицеп на прицепе, аттракционы, масса людей. Комфортный отдых, где ты?

Навигатор какими-то узкими улочками выводит через Царево на основную трассу. Виды с дороги обалденные. Едешь по высокому берегу, синее море в окаймлении белых скал бухт. Но повороты — ограничение 20, и не зря! Перед Ахтополом слева выгоревший щит «Кемпинг «Дельфин»». Просто дикая стоянка, какие-то хибары. Внизу на камнях сидят нудисты.

Дальше только «Силистар». Начитавшись про чистую заповедную зону, протекающую рядом речку и уникальность места вообще, думаешь: ну вот оно, пристанище для уставших путешественников. Дорога уходит от берега, сужается до полутора полос, больше лиственный прозрачный лес, со встречными разъезжаемся правой стороной по обочине, ветки скребут по борту. Перед узким мостиком указатель «Пляж «Силистар»» — на грунтовую каменистую дорогу. Стали. Лес. Тихо. До турецкой границы километров 15. Впереди по карте только одно село Резово — и все. Значит, здесь. Иду в разведку. Навстречу достаточно интенсивно пылят болгары на легковых. Прикидываю на ходу, как здесь проехать с нашими габаритами. Вроде получается.

Километра через полтора замечаю справа в лесу прицепы. Захожу. В одном из прицепов местный распорядитель. Электричество где-то есть, молотит генератор, и стоит солнечная панель. С нас 19 левов за сутки. А быт? Два деревянных сарайчика, вместо дверей — полог из ткани. С синими полосами — душ, с зелеными — туалет. Господа, да вы на календарь-то когда последний раз смотрели? Прохожу чуть дальше — громадная стоянка, практически пустая под вечер. От нее дорожка, мостик через речку — и вот она, жемчужина. Лучший болгарский пляж. Небольшая бухта, чистый желтый песок, зонтики, шезлонги, туалеты, раздевалки, ресторанчик, дежурная скорая. Возле входа щит, извещающий, что все здесь находится в ведении Министерства природы и туризма (да простят мне вольный перевод), за зонтики и шезлонги ничего платить не надо, а вдруг найдется местный Остап Бендер — известить по такому-то телефону. Тишина, которую нужно слушать. Те звуки, которые обычно не слышны, начинают проявляться. Например, свист воздуха под крылом птицы.

Осторожно заезжаем на стоянку, от кемпинга нам ничего не надо. Ночуем, с утра море, позагорали. Пляж интенсивно заполняется. Судя по номерам машин, исключительно болгары, чужаки сюда не доезжают.

Решаем вернуться к цивилизации. Постоим в Бургасе, потом опять в Ахелое, а там уж и домой надо собираться. В Бургасе нашли стоянку прямо у пляжа в Приморском парке. Удобно: ты вроде и в городе, а вроде и нет, тихо. В одну ночь, правда, досаждало буханье музыки из ближайшего ресторанчика.

Дорога домой. Три страны за один день

При планировании обратного маршрута сначала хотели ехать через Сербию, но выглядели в «зеленой карте» примечание, что там потребуется национальная страховка. Копнули интернет — да, проблема вполне реальная, людей заставляли платить, и немало — до €120. Значит, опять Румыния. Но дальше маршрут другой: через Венгрию, Словакию, Польшу. Поехали от Бургаса на Софию, отличная дорога, транзитом заглянули в столицу. Город расположился на равнине, но со всех сторон окружен горами. Дальше путь через Ботевград, Монтану, горы и тоннели, на Видин. Здесь современный мост, не чета оному в Русе. Едем уже по мосту, проехали надпись «Румыния». А где болгарский паспортный контроль? На румынской стороне. Оформили быстро, опять румынская виньетка, дальше узкая дорога — европейская траса Е79! Опять неспешное движение через города-села, к вечеру утыкаемся в серьезные горы. На ночь глядя туда не суемся. Ночуем возле речки на стоянке у какого-то местного заводика. У начала горной дороги, прогуливаясь в темноте, обнаружил памятную доску инженеру, который в XIX веке эту дорогу строил.

Утром бодро стартуем — а дорога с характером! И деревню Петрошани я теперь буду помнить. Едем по дну ущелья, речка внизу, скала сбоку, камнеулавливатели, сетки, подпорные стенки, дорога петляет, речку переезжаем несколько раз, мостики где новые, а где и старые, узкие, машины пропускают друг друга. По верху идет железная дорога. Местами участки под реконструкцией — вообще стоим, потом едем по самому краю со снятым ограждением. Вниз лучше не смотреть. До Петрошан дорога практически вся с хорошим покрытием. Главное, знаки ограничения скорости 30, 20 не прозевать А потом только небольшие участки хорошей дороги, остальное — как у нас к глухим деревням, узко, покрытие разбитое, латаное-перелатанное. Заканчивались одни горы — начинались другие. И так не один десяток километров.

На венгерской границе паспортный контроль. Венгерская виньетка — €23, чек и регистрация в базе. Дорого? Сравните с BelToll: от Минска до Слуцка за разовый проезд двухосного автомобиля с полной массой больше 3,5 тонны надо отдать 18,5 рубля, или около €8. Отдав 23 в Венгрии, я могу в течение недели кататься где угодно и сколько угодно по отличным дорогам.

Путь домой по хорошей дороге вдвойне приятен. Деберцен, Мишкольц. Как-то неожиданно приезжаем к словацкой границе. Перед нами развилка: отличная автострада левее и старый пограничный переход прямо. Крутим влево и жмем на «газ». Только потом соображаем, что у нас нет словацкой виньетки. Ай-яй, сворачиваем на ближайший город — Кошице — и проезжаем под считывателем с камерой! На заправке оплачиваю виньетку, €10 — чек и внесение в базу. Надо бы поскорее выехать, формально попадаем на штраф. Заскочили в местный Kaufland, подкупили еды. Едем дальше на Польшу, хоть уже и поздно, темнеет. Перед польской границей заправляемся за евро, сама граница никак не обозначена, только по польским названиям сел и поняли, что уже переехали. Остановились возле Барвинка, подальше от дороги. Мала Европа — три страны за один день.

Выспавшись, неспешно завтракая, прикинули, что можно потратить финансовый НЗ и съездить прогуляться по Кракову. 180 километров не расстояние. Переезжаем, становимся в городе возле кинотеатра рядом с аквапарком. Прошлись по интересующим магазинам, к вечеру на транспорте поехали в исторический центр. Вторая столица Королевства Польского запружена людьми, на площади перед дворцом музыканты, эквилибры, повозки с лошадьми — туристический аттракцион в действии. Зайдя напоследок в «Галерею Краковську», возвращаемся к нашему дому. На следующий день едем до Бяла-Подляски, ночуем там, утром без задержек проходим нашу границу. Въезжаем 6 августа — нас не было почти месяц.

Итоги

Пройдено около 5500 километров, отснято множество фото и видео. Расход топлива — около 12 литров на сотню. Дальнее путешествие на автодоме — это активный отдых, требующий тщательного планирования и подготовки. Это преодоление расстояний, это люди и страны не из туристического путеводителя и экскурсий, а из реальной жизни. Это наше путешествие, наши впечатления и достижения. Посвящается всем «озабоченным развитием караванинга в Беларуси».