Под Гомелем погиб спасатель, которого отправили чистить коровник к приезду Лукашенко 47 19.11.2017, 14:14

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У 33-летнего гомельчанина осталась жена и двое маленьких детей.

Вчера в Буда-Кошелевском районе в деревне Бушевка трагически погиб бывший спасатель МЧС: в рабочее время 33-летнего гомельчанина отправили чистить крышу коровника, откуда он упал с 10-метровой высоты и разбился насмерть.

В субботу, 18 ноября, сотрудников «Химзавода» отправили мыть крыши коровников в деревню Бушевка Морозовичского сельсовета. Как оказалось, подобные вылазки совершались не впервые: в связи с предстоящим приездом диктатора все силы были брошены на то, чтобы навести порядок в окрестностях. Люди, которые заступали на смену, не занимались своими прямыми обязанностями, а ехали чистить крыши коровников.

— Работали без страховки. Крыша, видимо, была залатана непрочным материалом в некоторых местах, она провалилась, а Кирилл упал на бетон с 10-метровой высоты и разбился, — рассказала редакции «Сильных Новостей» Татьяна Романова, сестра погибшего.

В пять часов вечера с трагическими новостями к супруге наведались представители организации. И со странной просьбой — не сообщать родителям.

Татьяна, оказавшись в морге, ужаснулась от увиденного:

— Вчера, когда увидела его в морге в черном мешке и коровьем говне, я упала в обморок, — не скрывая слез рассказывает Татьяна. — Он был хороший и добрый, любящий отец и муж, безотказный сын. У него остались жена и двое маленьких деток: 6 и 3 года. Вот так в нашей стране погибают спасатели: в черном мешке и коровьем говне.

Коллеги Кирилла уверены, что дело спустят на тормозах:

— Хотят замять вопрос. Сейчас подчищают бумаги. Менты сказали, руководство спустит все на тормозах. Я был там сейчас. Видел место падения. 10 метров. Не повезло ему просто. Очень жаль Кирюху, жить да жить. Красавец какой был.

В момент встречи Татьяны с журналистом «Сильных Новостей» под домом родителей дежурила машина скорой помощи, а внутри находилось руководство: предлагали свою помощь, рассказывали, что по документам все чисто, технику безопасности Кирилл прошел. Однако вопрос, что в свое рабочее время он делал на крыше коровника и почему оказался на 10-метровой высоте без страховочного пояса, остается открытым.

Родственники Кирилла Романова не собираются молчать. Они хотят, чтобы соотвествующие органы во всем разобрались, а виновные, чьими руками все это было организовано, понесли наказание.

Завтра состоятся похороны.