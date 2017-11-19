Профсоюз РЭП проконтролирует дело погибшего под Гомелем спасателя 12 19.11.2017, 21:02

4,431

Спасатель, которого отправили чистить коровник к приезду Лукашенко, погиб в возрасте 33 лет.

Правовой инспектор труда независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области Леонид Судаленко в горячем комментарии профсоюзному сайту praca-by.info прокомментировал свое видение развития последствий несчастного случая со смертельным исходом на производстве в сельскохозяйственном предприятии.

Профсоюзный юрист уверен, вне зависимости, была ли надлежащим образом оформлена командировка рабочего гомельского Химзавода для выполнения работы в сельскохозяйственном предприятии, трагический случай следует рассматривать как производственный случай со смертельным исходом со всеми вытекающими отсюда последствиями.

«Родственникам погибшего советую незамедлительно подать заявление в Гомельское областное управление государственной инспекции по труду о проведении специального расследования несчастного случая на производстве со смертельным исходом. После их заключения работодатель обязан составить Акт формы Н-1 и в зависимости от степени вины самого погибшего рабочего будет решаться вопрос о компенсационных выплатах», - говорит юрист независимого профсоюза.

Профсоюзный юрист также напомнил, что сейчас родственникам погибшего очень важно не идти на поводу у нанимателя, не поддаваться на уговоры, а строго следовать букве закона. – "Очень рекомендую изучить положения Коллективного Договора ОАО «Гомельский Химзавод», уверен, там прописаны компенсационные выплаты в случае гибели работника на производстве», - заявляет юрист независимого профсоюза.

Напомним, 18 ноября в Буда-Кошелевском районе в деревне Бушевка трагически погиб бывший спасатель МЧС, а ныне рабочий гомельского химзавода. В рабочее время 33-летнего гомельчанина начальство отправило чистить крышу коровника, откуда он упал с 10-метровой высоты и разбился насмерть.

Родственники погибшего говорят, что руководство завода предлагало семье погибшего свою помощь, однако не отвечает на вопрос, что в свое рабочее время он делал на крыше коровника и почему оказался на 10-метровой высоте без страховочного пояса.

Похороны погибшего 33-х летнего рабочего состоятся 20 ноября в понедельник.