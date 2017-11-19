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Фотофакт: Тысячи людей радуются отстранению диктатора от власти

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  • 19.11.2017, 21:53
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Фото: Reuters

Тысячи людей вышли на митинг праздновать свержение правителя.

В столице Зимбабве Хараре десятки тысяч людей вышли на митинг отпраздновать свержение Роберта Мугабе. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Участники акции поют и танцуют.

По неподтвержденной информации, правитель Зимбабве сбежал из страны.

Накануне военные захватили государственное телевидение Зимбабве и в обращении к гражданам заявили, что контролируют ситуацию в стране.

Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA

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