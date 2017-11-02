закрыть
2 ноября 2017, четверг, 18:40
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Беларуси появился новый тип бензина — «сотка»

3
  • 2.11.2017, 17:05
  • 3,743
Фото: a.d-cd.net

В сравнении с бензином АИ-98 новый «сорт» может снизить расход топлива на 6%.

Необычное для нашей страны топливо (ЭКТО 100) продают на некоторых заправках российской сети. Октановое число у него 100, литр бензина стоит 1 рубль 49 копеек. Это на 11 копеек выше самого дорогого до недавнего времени 98-го бензина, пишет sb.by.

Если умножить эти копейки на средний объем бака легковушки (55–70 литров), то цена существенно возрастет.

Научный центр «НАМИ» испытал новинку и сделал вывод, что в сравнении с бензином АИ-98 новый сорт может снизить расход топлива на 6%, на 7% увеличить динамику разгона и на 10% повысить мощность двигателя. Однако, как заверяет сам производитель, улучшения работы мотора стоит ожидать лишь в высокофорсированных двигателях спортивных автомобилей.

Поэтому если вы ездите на обычном городском авто, то переплачивать не стоит.


Мнение

Чаму я заўзятар Барсэлёны
Чаму я заўзятар Барсэлёны Алег Дашкевіч
Удар по Кремлю
Удар по Кремлю Алексей Арестович
Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года!
Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года! Аркадий Бабченко
Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип


Интервью

Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас