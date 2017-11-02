В Беларуси появился новый тип бензина — «сотка» 3 2.11.2017, 17:05

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Фото: a.d-cd.net

В сравнении с бензином АИ-98 новый «сорт» может снизить расход топлива на 6%.

Необычное для нашей страны топливо (ЭКТО 100) продают на некоторых заправках российской сети. Октановое число у него 100, литр бензина стоит 1 рубль 49 копеек. Это на 11 копеек выше самого дорогого до недавнего времени 98-го бензина, пишет sb.by.

Если умножить эти копейки на средний объем бака легковушки (55–70 литров), то цена существенно возрастет.

Научный центр «НАМИ» испытал новинку и сделал вывод, что в сравнении с бензином АИ-98 новый сорт может снизить расход топлива на 6%, на 7% увеличить динамику разгона и на 10% повысить мощность двигателя. Однако, как заверяет сам производитель, улучшения работы мотора стоит ожидать лишь в высокофорсированных двигателях спортивных автомобилей.

Поэтому если вы ездите на обычном городском авто, то переплачивать не стоит.