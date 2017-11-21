«Либо там работают идиоты, либо диктатор не контролирует свою охранку» 23 21.11.2017, 9:43

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Павел Шаройко

Украинский эксперт прокомментировал заявление КГБ Беларуси по делу Павла Шаройко.

Комитет государственной безопасности Беларуси заявил, что задержанный ими украинец Павел Шаройко использовал прикрытие журналиста для создания в стране агентурной сети.

Эксперт украинского центра военно-политических исследований Константин Машовец прокомментировал это заявление.

«Сегодня тамошнее гестапо (в мире известно, как КГБ Беларуси), смогла разродиться офигенным заявлением. Якобы Паша создал некую «агентурную сеть» на территории Беларуси, используя «прикрытие журналиста», ведь когда-то был полковником, начальником пресс-службы ГУР МО Украины, поэтому, якобы успешно «косил» под журналиста и промеж делом, писал донесение в Центр», - написал он.

Машовец добавил, что, по данным белорусских спецслужб, Шаройко якобы сам сознался, что он украинский кадровый разведчик.

Эксперт добавил, что в Беларуси недооценивают украинские спецслужбы и задерживают любого хоть немного подходящего под параметры «агента» человека, несмотря на факты, опровергающе причастность к разведывательной работе.

«Если Паша, «засвеченный» в средствах массовой информации Украины и не только, по самое «не балуйся», ведь возглавлял когда-то пресс-службу ГУР МОУ, был сослан в Беларусь в качестве кадрового агента-разведчика под прикрытием, то видимо в КГБ Беларуси считают украинскую военную разведку слабоумным колхозом советского толка, способную сослать в качестве агента под прикрытием уже «засвеченного» человека», - говорится в сообщении Машовца.

«Одно из двух:

- либо в КГБ работают идиоты ...

- либо КГБ является прямым филиалом ФСБ... и бульбо-диктатор просто не контролирует свою политическую охранку», - пишет эксперт.

Вторым доказательством неправоты КГБ эксперт называет тот факт, что Шаройко активно пользовался социальными сетями, выкладывал фото с событий, официальных мероприятий и так далее. Агент таким образом не поступал бы.