Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2017 года 3 21.11.2017, 14:24

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Фото: Hayley Cuccinello/Forbes

Авторитетный американский журнал представил ежегодный рейтинг самых богатых певиц мира.

Самой высокооплачиваемой исполнительницей в этом году стала американская R&B певица Бейонсе. Ее годовой доход составил 105 миллионов долларов. Эти деньги артистка заработала благодаря концертному туру The Formation World Tour и продажам последнего альбома Lemonade, пишет nv.ua.

На втором месте оказалась британская певица Адель, мощный голос которой позволил ей заработать 69 миллионов долларов за 2017 год.

Тройку лидеров замыкает Тейлор Свифт, годовой доход которой достиг отметки в 44 миллиона долларов. Большую часть дохода Свифт заработала благодаря альбому Reputation, который стал самым продаваемым в этом году.

В десятку самых богатых певиц 2017 года также вошли Селин Дион (42 миллиона долларов), Дженнифер Лопес (38 млн), Долли Партон (37 млн), Рианна (36 млн), Бритни Спирс (34 млн), Кэти Перри (33 млн) и Барбара Стрейзенд (30 млн).