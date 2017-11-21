Анфимов о ситуации в строительстве: «Беда. Мы подходим к системному кризису» 11 21.11.2017, 16:08

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Леонид Анфимов

Положение предприятий в строительной отрасли крайне сложное, признаются чиновники.

Ситуация в строительстве далека от приемлемой и говорит о приближении системного кризиса отрасли.

Об этом заявил председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов на совещании у Александра Лукашенко о работе экономики за истекший период 2017 года, оценке итогов года и проектах прогноза, бюджета и денежно-кредитной политики на 2018 год, передает БелТА.

По словам Леонида Анфимова, если в 2014 году строительная отрасль занимала 10% в структуре ВВП, то сейчас этот показатель упал до 5%.

«Крайне сложное положение предприятий в строительной отрасли: 38% организаций убыточны. Такого никогда не было», — обратил внимание председатель КГК. Он напомнил, что еще несколько лет назад главой государства давались поручения о развитии районных ПМК. Однако сегодня эта работа пошла на спад, многие из организаций на грани банкротства.

«Там беда. Мы подходим к системному кризису отрасли», — заявил Леонид Анфимов.