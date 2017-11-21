Ветеран АТО жестко прошелся по Лукашенко 21.11.2017, 19:39

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Правитель потерял контроль над страной, а само государство перестало быть субъектом международной политики.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил эксперт Международного института демократий Евгений Дикий, комментируя последние недружественные шаги Минска.

«Я не вижу формальных оснований для пересмотра дипломатических отношений. Но, если вы спрашивает, как нам строить отношения с Беларусью, то, извините, с кем? Давайте примем как факт, что Беларуси, как субъекта международной политики, не существует. Дело уже не в Лукашенко», - считает эксперт.

По его словам, все силовые структуры Беларуси уже напрямую управляются из Кремля.

«Меня поражают наши граждане, которые спокойно катаются в Беларусь, как в нормальную страну. Де-факто, Беларусь является частью РФ. Там установлен прямой горизонтальный контроль России над всеми силовыми структурами, спецслужбами, армией. Лукашенко остается сугубо церемониальной фигурой, которая не способна ничего контролировать в своей стране. Это оккупированная полностью страна», - отметил он.

Также выразил уверенность в том, что никаких отдельных отношений с Беларусью у Киева теперь не будет.