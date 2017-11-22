Сегодня в Варшаве пройдет концерт «Солидарные с Беларусью» 22.11.2017, 15:33

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Cтолица Польши принимает мероприятие в десятый раз.

Концерт солидарности с Беларусью пройдет 22 ноября в варшавском клубе «Стодола», начало в 18:00 по варшавскому времени (20:00 по минскому).

В концерте примут участие TonqiXod и The Glitchhh из Беларуси, T/Aboret и Atom Heart из Варшавы, группа Сергея Жадана Żadan i Sobaki.

Впервые организаторы проводят мероприятие в клубе, а не на открытом воздухе в центре польской столицы.

В рамках акции пройдет ряд сопроводительных культурных мероприятий – показы фильмов и концерты белорусских групп.

«Солидарные с Беларусью» проходит с 2006 года. Хэдлайнерами фестиваля в разные годы были Ляпис Трубецкой, Вопли Видоплясова, Крама, Рэха, Винсент, Дзецюкі.