Создатель белорусской криптовалюты: Курс талера будет зависеть от его применения в жизни 22.11.2017, 15:48

Биткоин, когда только появился, тоже ничего не стоил.

Один из создателей первой белорусской криптовалюты – талера – Денис Лавникевич рассказал myfin.by о том, как она появилась и как авторы идеи собираются ее развивать.

– Я достаточно давно интересовался технологией блокчейн в целом и криптовалютами в частности. Но глубоко погружаться в тему начал только в начале этого года. Мне была интересна не торговля криптовалютами, не майнинг, а сама технология. И поскольку больше 20 лет я работаю экономическим обозревателем, было интересно, как эту технологию можно внедрить в белорусскую экономику.

Где-то в мае-июне оформилась идея создать собственную криптовалюту. Я начал писать экономическое обоснование для нее. Но поскольку я не программист, то мне был нужен человек, который бы взял на себя техническую сторону вопроса. Им стал Сергей Лавриненко.

В итоге мы плотно работали над проектом около двух месяцев и уже в сентябре прошли первые транзакции талера, а сегодня мы имеем уже несколько тысяч зарегистрированных кошельков.

Успели столкнуться и с проблемами. Дело в том, что сейчас мы поменяли алгоритм и будем использовать Lira, так как предыдущий – Scrypt – позволял майнить талеры «внаглую», подключая большие фермы.

Что касается курса, то озвученное соотношение в 10 белорусских рублей за 1 талер было взято буквально с потолка. Просто, чтобы была психологическая привязка, ориентир. Понятно, что сейчас талер не стоит ничего. Но ведь и биткоин, когда он только появился, ничего не стоил. Дальнейший курс будет зависеть от применимости талера в реальной экономике.

Эмиссия талеров ограничена 23 миллионами, то есть на каждого белоруса приходится чуть больше 2 талеров – это очень немного. Сейчас уже просчитано около 9,5 тыс. блоков.

Надо сказать, что этот проект некоммерческий. Мы никак не рассчитывали заработать на талере, мы хотели стать первопроходцами по внедрению криптотехнологий.

Нужна ли в Беларуси собственная криптовалюта? По большому счету, нет – в магазине-то мы все равно рассчитываемся белорусскими рублями. С другой стороны, любая криптовалюта по природе является интернациональной. Для нас создание талера было способом проверить свои компетенции в этой сфере.

Мы это сделали, какие-то шишки набили, какой-то опыт получили. Теперь можем идти дальше. У нас есть масса идей и договоренностей с бизнесами о работе в этой сфере, но все сейчас упирается в законодательство.