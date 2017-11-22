Меркель готовится победить на новых выборах 11 22.11.2017, 16:19

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Ангела Меркель

Перевыборов в Бундестаг хочет не только канцлер, но и большинство немцев.

По крайней мере, так утверждают немецкие социологи, пишет espreso.tv.

Канцлер, безусловно, надеется улучшить результат своей партии и, соответственно, укрепить ее шансы сформировать правительственную коалицию в будущем. Большим вопросом остается то, оправдаются ли мечты госпожи Меркель и не приведут ли перевыборы к ухудшению ее ситуации. ЕС, а заодно Украины, беспокоят ее перспективы как лидера объединенной Европы.

Как пишет британская газета The Guardian, Меркель сыграла ключевую роль при решении таких проблем, как договор с Турцией в отношении мигрантов и введение санкций против России за ее действия против Украины. Теперь, когда переговоры о создании коалиции провалились, нас ждут тяжелые времена, считает издание.

«Ямайки» не будет

На парламентских выборах в Германии, которые прошли 24 сентября, больше всего голосов набрал блок ХДС / ХСС во главе с Ангелой Меркель. Но результат все равно получился скромный и недостаточен для формирования правительственной коалиции самостоятельно.

Наиболее вероятным вариантом выглядел союз с «зелеными» и Свободной демократической партией. Его окрестили «Ямайкой» из-за совпадения партийных цветов трех участников с цветами флага островного государства. Тяжелые переговоры продолжались около четырех недель.

В воскресенье, 19 ноября, коалициада внезапно подошла к неожиданному концу. Лидер свободных демократов Кристиан Линднер сообщил, что его политическая сила прекращает консультации по созданию правительственной коалиции. Политик заявил об отсутствии базы для доверия между участниками переговоров и общего видения по поводу дальнейшей модернизации страны. «Лучше вообще не управлять, чем править плохо», - сказал Линднер.

В Украине он известен прежде всего своим скандальным заявлением по поводу Крыма. Во время предвыборной гонки Линднер заявил, что у Германии слишком мало диалога с Россией. А потом договорился до того, что вопрос аннексии Крыма следует «загерметизировать» и рассматривать как «долгосрочное временное состояние».

Как пишет «Немецкая волна», в срыве консультаций политики из других партий обвиняют именно свободных демократов. Главным расхождением называют несогласие по вопросам политики в отношении беженцев.

Что будет дальше

При данных обстоятельствах у Меркель, которая все еще остается канцлером, есть только две опции. Первая - сформировать правительство меньшинства. Такое есть, например, у Испании. Это означает, что для принятия инициатив правительства в Бундестаге придется заранее договариваться с оппозицией о поддержке. И так перед каждым важным голосованием.

Вторая - это новые выборы. Они могут изменить вес партий, и переговоры можно будет провести на других условиях. Например, может случиться так, что политическая сила Меркель наберет больше, чем получила 24 сентября, и ей понадобится для коалиции только один партнер, вместо двух.

Сама Меркель склоняется ко второму варианту. «Я считаю, что новые выборы были бы лучшим путем... В моем планировании нет правительства меньшинства», - сказала она агентству Reuters. Бундесканцлерин заявляет, что готова снова возглавить свою партию на перегонах, и исключила возможность своей отставки из-за провала коалиционных переговоров.

Вообще-то существует еще третья опция, но шанс на ее реализацию мизерный. Речь о восстановлении «широкой коалиции» между ХДС / ХСС и социал-демократами, которая руководила Германией последние четыре года.

Меркель говорит, что не против переговоров с лево-центристами. Но они с самого начала говорили, что предпочитают перейти в оппозицию. И шансов, что они поменяют свое намерение, немного.

Риски для Меркель

Несмотря на оптимизм главы немецкого правительства, результат ее политического блока на перевыборах может даже ухудшиться. Вполне вероятно, что голоса отщипнут конкуренты.

Главной неприятной новостью сентябрьских выборов стало третье место партии евроскептиков «Альтернатива для Германии». Для украинцев важно то, что эта политическая сила откровенно симпатизирует Кремлю, а ее лидеры неоднократно заявляли о необходимости снятия с России санкций.

Теоретически, крайне правые в случае перевыборов могут улучшить свой результат. Впрочем, есть два «но». Первое - это раскол в партии, который произошел сразу после выборов и значительно ударил по ее имиджу. Одна из лидеров «альтернативы» Фраука Петри заявила, что не желает входить во фракцию своей политсилы в Бундестаге, потому что она стала «анархической» и в ней происходит постоянная борьба за власть, которую «больше нельзя замалчивать».

Кроме того, поток беженцев в Германии значительно сократился. А именно тема рост количества мусульман в стране была ключевой в агитации «альтернативы» и позволила ей получить солидный результат.

Также не очень понятно, каким может быть результат на перевыборах партии Кристиана Линднера. Согласно опросу DeutschlandTrend, 57% немцев недовольны провалом коалициады, а 32% возлагают вину за это именно на руководителя свободных демократов.

С другой стороны, именно Линднер стал тем харизматичным лидером, который смог вернуть Свободную демократическую партию из политического небытия и вновь привести в Бундестаг. Вполне возможно, что он сохранит, а может, даже улучшит свой результат.

Сейчас президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер проводит консультации с участниками неудачной коалициады. Он призвал всех трех переосмыслить свою позицию и возобновить переговоры. Возможно, он сможет убедить Линднера вернуться за стол переговоров, хотя верится в это мало. Поэтому наиболее вероятным вариантом остаются перевыборы, которые могут иметь тяжелые последствия для всей Европы.