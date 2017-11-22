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Россия больше не победитель Олимпиады в Сочи

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  • 22.11.2017, 21:48
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РФ опустилась на второе место в медальном зачете Игр-2014 по общему количеству наград.

После сегодняшнего лишения двух российских скелетонистов золотой и бронзовой наград Сочинской олимпиады, Россия опустилась на второе место в медальном зачете Игр-2014 по общему количеству наград, сообщает Международный олимпийский комитет.

Сегодня на сайте МОК были опубликованы сообщения о позитивных допинг-пробах четырёх участников российской олимпийской команды по скелетону.

Два из них не были медалистами, а вот Александру Третьякову и Елене Никитиной придётся вернуть золотую и бронзовую награды соответственно.

Ранее МОК объявил, что 5 декабря примет решение по поводу санкций в отношении российской сборной. Среди возможных мер - полный запрет на участие в зимней Олимпиаде в Пхенчхане, участие россиян в играх под нейтральным флагом и крупный денежный штраф.


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