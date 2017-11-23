«ДНР» против «ЛНР»: к чему приведет новая война на Донбассе 23.11.2017, 14:49

Конфликт между главарями сепаратистов может получить неожиданное продолжение.

Первые сообщения о возможном "путче" в контролируемом пророссийскими сепаратистами Луганске начали поступать в полдень вторника, 21 ноября. Тогда в Сети появилось видео, на котором было видно, как вооруженные люди в военной форме заблокировали здание так называемого "министерства внутренних дел" самопровозглашенной "ЛНР". Они не только имели на вооружении бронетранспортер, но и были без опознавательных знаков.

И хотя с самого начала определить происхождение отряда не было возможности, уже до конца дня на улицах города были вооруженные представители всех силовых подразделений сепаратистов, которые находились на тот момент в Луганске, рассказывает dw.com Андрей Дихтяренко, бывший луганчанин и журналист проекта Радио Свобода "Донбасс.Реалии". По его словам, это была цепная реакция - появление "зеленых человечков" заставило всех силовиков подготовиться к возможному нападению на контролируемые ими объекты. Движение по городу было ограничено, телевидение и связь работали с перебоями, рассказывает Дихтяренко.

Корнет против Плотницкого

К почти открытому силовому противостоянию в Луганске привел конфликт между лидерами местных пророссийских сепаратистов - так называемым "главой "ЛНР" Игорем Плотницким и так называемым "министром внутренних дел "ЛНР" Игорем Корнетом. И без того неприязненные отношения между ними обострились, после того как Плотницкий 20 ноября отстранил Корнета от занимаемой должности. Однако последний забаррикадировался в здании собственного "министерства". По данным "Новой газеты", именно в это время в Луганск прибыли первые грузовики так называемой "Республиканской государственной службы охраны" из соседней самопровозглашенной "ДНР". А уже на следующий день возле здания, в котором засел Корнет, можно было наблюдать "зеленых человечков".

21 ноября Корнет выступил с заявлением, в котором он опроверг свою отставку, утверждал, что ряд функционеров "ЛНР", близких к Плотницкому, являются причастными к деятельности украинских спецслужб, а сам Плотницкий инсценировал "государственный переворот" в 2016 году, чтобы избавиться от своих конкурентов. Сам лидер луганских сепаратистов отрицает обвинения Корнета и называет ситуацию в Луганске "контролируемой".

Правда, уже к вечеру того же дня начали появляться сообщения о том, что Плотницкий окончательно утратил контроль над ситуацией, покинул Луганск и сбежал в Россию. Об этом сначала сообщил в своем Telegram-канале один из пророссийских сепаратистов Александр Жучковский, а позже, со ссылкой на свои источники, - спикер украинского МВД Андрей Шевченко. Но уже утром 22 ноября на контролируемом пророссийскими сепаратистами телеканале "ГТРК ЛНР" появилось видео, в котором утверждается, что Плотницкий остается в Луганске и даже провел "рабочую встречу с исполняющими обязанности министров МЧС и МВД".

Российский интерес

В Киеве события в Луганске называют "разборками между российскими спецслужбами". С таким заявлением перед журналистами во время заседания украинского правительства 22 ноября выступил министр иностранных дел Павел Климкин. А по итогам заседания военного кабинета администрации президента Украины пресс-секретарь Петра Порошенко сообщил о "незаконном пересечении российскими танками украинской границы в Краснодонском районе Луганской области".

Дихтяренко же утверждает, что его источники в Луганске сообщают о наличии на улицах города российских кадровых военных, цель которых - стабилизровать ситуацию в городе. Обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке пишет в Twitter про "подковерную борьбу" российских ФСБ и ГРУ за влияние на востоке Украины и "вторжение" российской армии и войск "ДНР" в Луганскую область с целью избавиться от Плотницкого.

Российское информагентство "РБК", ссылаясь на "источники в окружении (помощника президента РФ Владислава Суркова. - Ред.)" также сообщило о том, что Кремль в конфликте двух сепаратистских лидеров встал на сторону Корнета, хотя, сообщают журналисты, отставка Плотницкому пока что не угрожает.

Тем не менее, начальник департамента управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ Михаил Арутюнов опроверг сообщение "РБК", назвав события в Луганске "внутренним делом ЛНР". Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией и имеет понимание, кто стоит за "обострением". Однако он отказался комментировать события в Луганске, сославшись на отсутствие более детальной информации.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали лишь одну колонну машин с военными. Шесть грузовиков, два бронетранспортера, одна зенитная установка и более 20 гражданских автомобилей были замечены сначала возле Дебальцево Донецкой области, а потом - за 15 километров от Луганска.

Про возможное донецкое происхождение одной из замеченных в Луганске пользователями социальных сетей колонн военных сообщает и специалист по расследованями из открытых источников проекта Bellingcat Арик Толер. Однако, "заместитель командующего оперативным командованием "ДНР" Эдуард Басурин также опроверг причастность донецких сепаратистов к каким-либо событиям в соседнем регионе. "Все, что в Луганске, - я не знаю, что там происходит, это другая территория", - заявил он в разговоре с журналистом "РБК".

Гражданские на линии огня

По словам Дихтяренко, сейчас ситуация в Луганске остается очень напряженной - на улицах находится большое количество вооруженных людей, которые часто не имеют знаков отличия, или же они у них крайне условные, вроде повязок белого цвета. Объекты, которые они охраняют, находятся посреди жилых массивов, говорит журналист.

Поэтому противостояние может перейти в горячую фазу даже случайно, из-за путаницы, а пострадать от этого могут, прежде всего, гражданские, предупреждает Дихтяренко. "Местные жители пишут, что почувствовали себя в 2014 году, когда разные подразделения воевали не только с украинскими военными, но и между собой", - добавляет журналист.

Руководитель военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский добавляет: внутренний конфликт между лидерами пророссийских сепаратистов легко может привести и к ухудшению ситуации на линии разграничения. "Когда внутренняя обстановка остается дестабилизированной, консолидировать население и отвлечь его от конфликта может обращение к тематике внешнего врага", - говорит эксперт. Тем более, что именно обвинениями в адрес ряда сторонников Плотницкого в работе на украинские спецслужбы Корнет и объяснял свой отказ уйти в отставку и переход противостояния в силовую фазу.