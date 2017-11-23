«Мы не хотим потерять маму»: История ИП из Гродно 6 23.11.2017, 15:02

5,477

Отдельно взятый случай стал «зеркалом» кризиса белорусского бизнеса.

В редакцию сайта Сharter97.org обратилась предпринимательница Анна Дашкина из Гродно. ИП рассказала нам о трудной жизненной ситуации, в которую она попала.

История гродненской предпринимательницы стала настоящим «зеркалом» кризиса белорусского бизнеса:

«В 2014 я открыла свое ИП, но не сразу начала заниматься предпринимательской деятельностью. Делала проект, искала помещение. Я занимаюсь ритуальными услугами: продаю венки, корзины, лампады.

Первый год я разрабатывала проект. Фактически я приступила к работе в феврале. Думала, когда пойдут дела - оплачу ФСЗН. Но дела шли не лучше, а только хуже», - рассказывает Анна.

В последствии дела пошли в гору и предпринимательница начала выплачивать отчисления.

Но экономический кризис в Беларуси дал о себе знать:

«Ситуация с ИП в Беларуси очень тяжелая. Много различных факторов: коммунальные услуги, различные налоговые отчисления.

Если бы были только налоги - можно бы было как-то сводить концы с концами. Но кроме налогов есть много различных поборов: расчетные счета, аренда, кассовые аппараты. За все нужно платить, а денег на все не хватает. Но бросать свое дело я тоже не хочу, ведь вложила в него много сил и средств», - говорит предпринимательница из Гродно.

Соцзащита подала на Анну Дашкину в суд и начались звонки судебных приставов:

«Началось все со звонка судебного исполнителя, почему вы не платите ФСЗН. И пригрозил, что если завтра я не заплачу, то они придут и будут ломать дверь. Меня это очень возмутило, как это без меня будут ломать двери.

Угрозы не закончились. Мы пошли в суд и попросили отсрочку. Пыталась объяснить, что ведь мы тоже работаем. Просили договориться, чтобы была какая-то отсрочка, но нам заявили, что это возможно только при условии того, что соцзащита отзовет свой иск.

Мы поехали в соцзащиту и услышали, что не можем отозвать иск, потому что у них начнутся проблемы с прокуратурой», - говорит Анна Дашкина.

Постоянные угрозы и давления привели к тому, что у матери предпринимательницы из Гродно начались проблемы со здоровьем:

«Моя мама очень переживает из-за этого и я боюсь, что мы ее потеряем. У нее скачет давление и я не представляю, что будет, если они придут описывать имущество. Мы не хотим потерять свою маму», - переживает жительница Гродно.

В подобной ситуации оказались тысячи белорусских предпринимателей, которые не могут свести концы с концами. C начала года в Беларуси за закрылись почти 27,8 тысячи индивидуальных предпринимателей. Подобная тенденция продолжается уже третий год подряд:

«Эта ситуация не только у меня. Ведь все предприниматели попадают в такую «ловушку». Платишь отчисления в ФСЗН, а какая это будет пенсия, доживешь ты до нее, или нет - никто не спрашивает.

Неужели ничто нельзя придумать? Ведь я создала рабочие места, плачу налоги, почему меня штрафуют за мою будущую пенсию? Мне закрыли расчетный счет, заблокировали телефон и сделали невыездной за границу», - подытожила женщина.