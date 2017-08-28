Белорусские предприниматели массово закрывают бизнес 28.08.2017, 22:44

222-й указ нанес серьезный удар по индивидуальным предпринимателям.

30 тысяч индивидуальных предпринимателей – более 10% от общего числа – ушли из бизнеса с начала 2015 года, когда, согласно указу Лукашенко № 222, для мелких торговцев ввели новые правила торговли – заставили оформлять дорогой белорусский сертификат качества на каждую единицу проданного ими товара, пишет «Белсат».

За 12 месяцев потери в рядах ИП составили 6 тысяч человек

Активисты предпринимательского движения отмечают, что официальные цифры – лишь вершина айсберга.

«За 2016 год статистика. Потери предпринимателей: 41715 человек. Белстат дал. Ушли. 32 тысячи пришли. Разбежка якобы 9 тысяч. Но здесь имеется в виду качественный фактор. Пришли же те люди, которые хотели уйти от декрета на тунеядство. Просто зарегистрироваться – один раз в год заплатить налог», – поясняет активист Анатолий Змитрович.

Как работают те ИП, которые остались?

«222-й указ нанес серьезный удар по индивидуальным предпринимателям, и именно сокращение их количества является прямым следствием его работы. Теперь нет тотальных проверок, это есть воля конкретных чиновников, которые пока не дают команды», – объясняет лидер предпринимательского движения «Перспектива» Анатолий Шумченко.

Нишу, которую покидают ИП, занимают торговые сети

Согласно исследованию компании «МАСМИ», когда в 2013-ом году на рынках Беларуси закупались три четверти белорусских горожан, то в этом году это – всего 56%. То есть по-прежнему абсолютное большинство, но на треть меньше, чем 4 года назад. Как сообщили нам в Республиканской конфедерации предпринимательства, как раз накануне введения указа № 222 ряд крупных торговых сетей, в частности «Корона», задумывали экспансию в сегмент недорогой одежды, особенно в регионах. Позже владелец «Короны» Павел Топузидис утверждал журналисту «НН», что это он убедил Лукашенко убрать с его дороги ИП.

Еще одна группа выиграла от ухода ИП – торговцы из Средней Азии

Они в этом году ведут активную экспансию на белорусский рынок. Торговая инспекция в Дзержинске, которая проверяла такой узбекский магазин в присутствии журналистов порталу mlyn.by, констатировала, что пятая часть выручки этого магазина была без чеков, то есть уходила в тень. Белорусские ИП, однако, утверждают, что их азиатских конкурентов проверяют гораздо реже, чем отечественных.

«У всех только один вопрос: кто крышуют это? Кто крышуют это, кто за этим стоит? Ведь мы не слышали ни одного магазина, которую бы конфисковали», – возмущается Шумченко.

Потребители от уменьшения конкуренции получили рост цен

В прошлом году одежда в Беларуси подорожало почти на 5%. А в Польше, например, на столько же подешевела.