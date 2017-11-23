В США придумали печатать жилье для нуждающихся 4 23.11.2017, 15:14

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Архитектор Андреас Тьедфлаат предлагает печатать на 3D-принтере жилые модули.

Норвежский архитектор придумал красивое решение для города, которое позволяет использовать «глухие» торцы зданий одновременно как арт-объект, мультимедийный экран и приют для сотен тысяч бездомных, пишет hightech.fm.

Нью-йоркское дизайнерское агентство Framlab придумало способ, как обеспечить жильем бездомных с городских улиц. Проект Homed норвежского архитектора Андреаса Тьедфлаата предлагает очень оригинальное решение: напечатанные на 3D-принтере жилые модули, которые по форме напоминают пчелиные соты и крепятся к глухим стенам высоток по принципу строительных лесов. Их можно достраивать или разбирать по мере надобности.

Поскольку каждый квадратный сантиметр земли Нью-Йорка стоит огромных денег и уже давно занят, такое вертикальное решение может стать выходом из ситуации и дать приют 61 000 человек, которые сейчас вынуждены спать прямо на городских улицах.

Фото: Framlab

Снаружи модули обшиты сталью и оксидированным алюминием, а значит, зимой они будут сохранять тепло, а летом оставаться прохладным. Благодаря тому, что блоки напечатаны заранее, можно собрать целую стену стандартного размера 15×21 метров из 95 таких «сот» за несколько дней.

В каждом модуле будет кровать, большое окно, отдельный вход на замке, место для хранения одежды или постельного белья, розетки, «умное» освещение, вентиляция, тепло- и звукоизоляция. Все детали интерьера будут напечатаны на 3D-принтере из перерабатываемого биопластика — это одновременно дешево и экологично.

Фото: Framlab

Окна в «сотах» сделаны из «умного» стекла со встроенными светодиодами. Днем они зеркальные, поэтому приют для бездомных больше будет похож на арт-объект. К тому же, не будет видно, что происходит в модуле. А по вечерам можно будет превращать эти окна в огромные мультимедийные экраны и зарабатывать на рекламе.

Фото: Framlab

Создатели проекта подчеркивают, что предлагают подобные меры в качестве временного решения, и правительство должно озаботиться вопросом искоренения тотальной нищеты. Миллионер, инвестор и президент Y Combinator Сэм Альтман и вовсе считает это моральным долгом общества. И лучшее средство борьбы с нищетой, по мнению Альтмана, — это безусловный основной доход. Y Combinator уже готовит эксперимент с БОДом в Окленде, штат Калифорния. В проекте примет участие 3000 случайно отобранных жителей двух американских штатов. В течение пяти лет 1000 участников будет получать $1000 в месяц, а 2000 человек — по $50. Деньги будут выплачивать без каких-либо условий и обязательств.