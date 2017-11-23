Правитель Судана попросил у Путина защиты от США 9 23.11.2017, 20:58

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Международный уголовный суд обвиняет Омара Башира в геноциде.

Правитель Судана Омар Башир, который обвиняется Международным уголовным судом (МУС) в геноциде, во время первого визита в Россию попросил у Владимира Путина защиты «от агрессивных действий США». Именно из-за политики Вашингтона, по его словам, Судан распался на две части.

Башир отметил, что для его страны очень большое значение имеет развитие дружественных отношений с РФ. Он также поблагодарил Москву за ту позицию, которую она занимает на международных площадках, сообщает портал Newsru.com.

При этом он акцентировал внимание на том, что проблемы, с которыми столкнулся его регион, якобы вызваны вмешательством США.

«Считаем, что ситуация, которая произошла с нашей страной (это и ситуация в Дарфуре, с Южным Суданом), — это американская политика», — заявил Башир.

«В итоге наша страна распалась на две части, это привело только к ухудшению ситуации, и мы нуждаемся в защите от агрессивных действий США. Мы считаем, что причина того, что сейчас происходит в Сирии, — также американское вмешательство. В результате в Сирии получилась такая катастрофа», — резюмировал суданский лидер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, тем временем, отвечая на вопрос, как Путин оценивает деятельность Башира, обвиняемого МУС в геноциде, заявил, что глава государства проводит встречу с суданским коллегой как с легитимным президентом этой страны.