БАТЭ - «Црвена Звезда» - 0:0

БАТЭ - «Црвена Звезда» - 0:08
- 23.11.2017, 23:01
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Шансы борисовчан на плей-офф Лиги Европы близки к нулю.
Футболисты БАТЭ не смогли переиграть сербскую «Црвену Звезду» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Встреча прошла на поле стадиона «Борисов-Арена» и завершилась со счетом 0:0.
После этой игры БАТЭ набрал пять очков и занимает четвертое место в турнирной таблице группы F. «Црвена Звезда» с шестью очками занимает вторую строчку.
В заключительном туре 7 декабря подопечные Александра Ермаковича в гостях встретятся с «Арсеналом». В тот же день «Црвена Звезда» на своем поле примет «Кельн».